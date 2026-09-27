A101'DE 109 BİN TL'YE MOTOSİKLET... Tarih belli oldu! A101 aktüel indirimli ürünler (1 Ekim Perşembe)

A101’in merakla beklenen yeni aktüel ürün kataloğu belli oldu. 1-8 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak Aldın Aldın kampanyasında, farklı kategorilerden çok sayıda ürün tüketicilerin beğenisine sunulacak. Katalogda elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ulaşım araçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Televizyon, no frost buzdolabı, kahve makinesi, ızgara ve tost makinesi, gıda kurutucu, mısır patlatma makinesi, lazer epilasyon cihazı, motosiklet ve elektrikli bisiklet gibi pek çok ürün kampanya kapsamında satışa çıkacak. İşte 1 Ekim Perşembe günü başlayacak A101 aktüel ürün kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı…