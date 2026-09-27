Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101'DE 109 BİN TL'YE MOTOSİKLET... Tarih belli oldu! A101 aktüel indirimli ürünler (1 Ekim Perşembe)

        A101'DE 109 BİN TL'YE MOTOSİKLET... Tarih belli oldu! A101 aktüel indirimli ürünler (1 Ekim Perşembe)

        A101'in yeni haftaya özel aktüel ürün kataloğu yayımlandı. 1-8 Ekim tarihleri arasında mağazalarda geçerli olacak indirim kampanyasında gıda ürünlerinden temel tüketim malzemelerine kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak. Bu haftanın aktüel kataloğunda televizyon, çamaşır makinesi, no frost buzdolabı, kahve makinesi, cam kettle, ızgara ve tost makinesi, kahve ve baharat öğütücü, saç kurutma makinesi, gıda kurutucu, mısır patlatma makinesi, erkek bakım seti, IPL lazer epilasyon cihazı, tekerlekli elektrikli kamyonet, motosiklet ve elektrikli bisiklet gibi birçok farklı ürün yer alıyor. A101 Aldın Aldın kampanyasında satışa sunulacak ürünlerin tamamı ve güncel fiyat listesi merak ediliyor. İşte 1 Ekim Perşembe tarihli aktüel katalogda yer alan ürünlerin tam listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101’in merakla beklenen yeni aktüel ürün kataloğu belli oldu. 1-8 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak Aldın Aldın kampanyasında, farklı kategorilerden çok sayıda ürün tüketicilerin beğenisine sunulacak. Katalogda elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ulaşım araçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Televizyon, no frost buzdolabı, kahve makinesi, ızgara ve tost makinesi, gıda kurutucu, mısır patlatma makinesi, lazer epilasyon cihazı, motosiklet ve elektrikli bisiklet gibi pek çok ürün kampanya kapsamında satışa çıkacak. İşte 1 Ekim Perşembe günü başlayacak A101 aktüel ürün kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı…

        2

        A101 1 EKİM ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

        ONVO 65VQ90F3UA 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV 26.999 TL

        NORDMENDE 65' Q65NM1105 4K Whale QLED TV 24.499 TL

        iFFALCON 55' U65A UHD Smart Google TV (2026 Model) 19.999 TL

        HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 18.999 TL

        HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32' Frameless HD Ready Android 14 Smart QLED TV 7.999 TL

        Philips XC6450/10 Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL

        Philips EP3349/70 Espresso Makinesi 15.999 TL

        3

        SEG CMI 90101SO D Çamaşır Makinesi (9 KG Yıkama / 1000 Devir / Inverter Motor) 18.999 TL

        SEG BM 401SO D Bulaşık Makinesi (12 Kişilik Kapasite / 4 Program) 14.999 TL

        SEG NF43420SOD No Frost Buzdolabı (Net 434 L / Taze Hava Teknolojisi) 27.999 TL

        4

        ONVO Tam Otomatik Kahve Makinesi 9.999 TL

        English Home Cam Kettle 1,8 L 999 TL

        Sinbo SSM-2598 Izgara & Tost Makinesi 2000 W 2.499 TL

        Pierre Cardin Kahve ve Baharat Öğütücü 999 TL

        Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 1.399 TL

        Kiwi KFD-5151 Gıda Kurutucu 1.599 TL

        Kiwi KPM-7412 Mısır Patlatma Makinesi 1.099 TL

        Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 1.199 TL

        Pierre Cardin IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.499 TL

        5

        Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

        Volta GPX DEMON GR250R Motosiklet (2026 Model) 179.990 TL

        RE-VOLT RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

        Volta VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

        6

        Triathlon T-260 Pilates Seti 199 TL

        Triathlon T-104 Profesyonel Pilates & Yoga Matı 499 TL

        Triathlon T-120 Pilates Topu ve Pompa 65 cm 349 TL

        Triathlon T-273 TPE Pilates Direnç Bandı Seti 3'lü 129 TL

        Triathlon T-268 TPE Pilates Direnç Bandı Seti 3'lü 179 TL

        Triathlon T-176 Dambıl Seti 1 Kg 299 TL

        Triathlon T-179 Elastik Direnç Bandı 90 cm 179 TL

        Triathlon T-252 TPE Direnç Bandı 149 TL

        Triathlon T-250 Pilates Egzersiz Çubuğu 279 TL

        Triathlon T-106 Egzersiz Tekerleği 269 TL

        Triathlon T-119 Yoga Silindiri 299 TL

        Triathlon T-125 Pilates Çemberi 37,5 cm 299 TL

        Triathlon T-275/T-276 Spor Eldiveni 199 TL

        Triathlon T-150 Sayaçlı Atlama İpi 129 TL

        Triathlon T-255 Askı Antrenman Seti 749 TL

        Triathlon T-240 9 Tekerlekli Selülit Giderici Masaj Rulosu 229 TL

        Triathlon T-259 Kas ve Masaj Rulosu 199 TL

        Triathlon T-274 El & Ayak Bilek Ağırlığı 2x0,5 kg 279 TL

        Triathlon T-109 Masa Tenisi Raket Seti (2 Raket + 3 Top) 199 TL

        Triathlon T-107 Dart Seti 379 TL

        Triathlon T-202 Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı 129 TL

        Triathlon T-105 Atlama İpi 149 TL

        Triathlon T-244 Dikey Şişme Boks Torbası 999 TL

        Triathlon T-235 Katlanır Şınav ve Egzersiz Tahtası 479 TL

        Triathlon T-242 Denge Ayarlı Barfiks Barı 699 TL

        Triathlon T-201 Ayarlanabilir Barfiks Demiri 399 TL

        7

        Metal Çaydanlık (Demlik: 1,5 L / Suluk: 2 L) 1.199 TL,

        Hascevher Saphira Derin Tencere 20 cm 699 TL

        Hascevher Saphira Basık Tencere 24 cm 799 TL

        Hascevher Cezve No: 3 310 ml 229 TL

        Cam Salata Kasesi 24,5 cm 99,50 TL

        Cam Kase 13 cm 39,50 TL

        Cam Tabak 21 cm 54,50 TL

        Çift Cidarlı Çiçekli French Press 430 ml 499 TL

        Çift Tarafli Cam Demlik 350 ml 189 TL

        Boncuk Kulplu Cam Kupa 2'li 300 ml 149 TL

        Borosilikat Kare Bardak 3'lü 370 ml 169 TL

        TantiToni Tutmalı Termos Bardak 900 ml 499 TL

        Manuel Doğrayıcı 400 ml 299 TL

        LAV Helen Renkli Karaf Seti (1200 cc Karaf + 240 cc Bardak) 169 TL

        Kristal Çerezlik Adet 49,50 TL

        Dönen Bambu Sunum Tablası 35 cm 199 TL

        Bambu Servis Gereçleri 4'lü 69,50 TL

        Renkli Metal Süzgeç 20 cm 99,50 TL

        Kristal Dikdörtgen Tepsi 169 TL

        Aynalı Yuvarlak Gold Tepsi 22 cm 139 TL

        Metal İnci Sunumluk 2'li 99,50 TL

        Metal Stantlı Seramik Sunumluk 299 TL

        Kapaklı Mikser Kabı 3 L 139 TL

        Çok Amaçlı Makas 99,50 TL

        Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

        Oval Fırın Kabı 119 TL

        Yuvarlak Saklama Kabı 3'lü (1 L + 1,8 L + 2,6 L) 199 TL

        Yumurta Saklama Kutusu 15'li 49,50 TL

        Saklama Kabı Seti 4x700 ml 199 TL

        Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 4,3 L 299 TL

        4 Bölmeli Erzak Kabı 119 TL

        8 Bölmeli Saklama Kabı 299 TL

        8

        Tekerlekli Füze Pelet Soba 5.699 TL

        Ayaklı Mini Pelet Soba 2.999 TL

        Evdemo Selen 3 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap (170x58x31 cm) 2.999 TL

        Akım Korumalı Masaüstü 3'lü Uzatma Kablosu 45665 429 TL

        Modüler Raf 599 TL

        9

        Zorluteks Karakter Lisanslı Çarşaf Seti 160x230 cm 549 TL

        Karakter Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 50x70 cm 229 TL

        Karakter Lisanslı Kırlent 40x40 cm 199 TL

        Alüminyum Saat 30 cm 499 TL

        Kadın El Çantası 149 TL

        ADEL Fonksiyonel Makas + Maket Bıçağı 139 TL

        Penguen Çöp Kovası 139 TL

        Penguen Klozet Fırçası 139 TL

        Çok Amaçlı Organizer 19,50 TL

        Kapaklı Düzenleyici Sepet 12 L 229 TL

        Kare Saplı Bölmeli Sepet 54,50 TL

        Organizer Sepet 35x15x9 cm 34,50 TL

        Küp Çerçeve 49,50 TL

        Büyük Basamaklı Tabure 299 TL

        5 Bölmeli Fanus Organizer 149 TL

        Sıvı Sabunluk 425 cc 84,50 TL

        Çift Çekmeceli Organizer 149 TL

        Metaltex Düzenleyici Çeşitleri 149 TL

        Plastik Askı Seti 2'li 64,50 TL

        10

        Pelüş Masa Kalemliği 139 TL

        Kilitli Hatıra Defteri + Jel Kalem Set 159 TL

        Mekanizmalı Defter 14x21 cm 129 TL

        Pati Silgi + Kalemtıraş 39,50 TL

        Basmalı Silgi 29,50 TL

        Figürlü Jel Kalem 2'li 99,50 TL

        Weigo Oyuncak Sihirli Çizim Seti 659 TL

        Oyuncak Neon Yarış Arabaları 259 TL

        Weigo Oyuncak Yapboz Çiçek 179 TL

        Weigo Oyuncak Pofidik Pelüş 379 TL

        Oyuncak Sök-Tak Askeri Araçlar 2'li 289 TL

        MGS Oyuncak Polis/İtfaiye Helikopteri 329 TL

        Oyuncak Market Yazarkasa 28 Parça 299 TL

        Weigo Oyuncak Çekici Kamyonlar 235 TL

        Oyuncak Sepetli Blok Seti 58 Parça 439 TL

        MGS Oyuncak Dondurma ve Hamburger Oyun Hamuru Sepeti 250 g 219 TL

        Weigo Oyuncak Mini Çiftlik Araçları 8'li 289 TL

        Weigo Oyuncak Işıklı Pop It 249 TL

        Mega Boy Sticker Kitabım Deniz Kızları 159 TL

        Mega Boy Deniz Kızı Sticker Kitabım 159 TL

        Fun 64 Cubes Eğlenceli Küpler Kutu Oyunu 219 TL

        Eğitici Kitaplar Serisi 155 TL

        Kit ve Kubo Hikaye Kitabı Seti 6'lı 199 TL

        Barbie'nin Uzaktan Kumandalı Arabası 849 TL

        11

        Dynavit Mag Complex Tablet 60'lı 399 TL

        Dynavit Omega 3 950 mg Yumuşak Kapsül 30'lu 479 TL

        Dynavit Efervesan Tablet 15'li 199,50 TL

        Dynavit Vitamin D3K2 Sprey 10 ml 399 TL

        Dynavit Herbal Pastil 16'lı 99,50 TL

        Dynavit Gummies Çiğnenebilir Gummy 60'lı 299 TL

        Dynavit Kids Immukid Gummies Portakal Aromalı 60'lı 399 TL

        Dynavit Kids Night Night Uyku Damlası 30 ml 249 TL

        Dynavit Kids Multi-Daily Kapsül 30'lu 379 TL

        Dynavit Vitamin B Complex Kapsül 50'li 299 TL

        Dynavit Biotin 5000 mcg Tablet 100'lü 379 TL

        12

        Aqua Di Polo White Grace Kadın Parfüm 100 ml 399 TL

        Aqua Di Polo Blue Gentleman Erkek Parfüm 100 ml 399 TL

        Brut Erkek Deodorant 200 ml 249 TL

        13
        14
        15
        ÖNERİLEN VİDEO
        #A101
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Mücteba Hamaney enkazdan çıkarıldı"
        "Mücteba Hamaney enkazdan çıkarıldı"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Bahçeli, Sarallar ve Şahinler ailelerini kabul etti
        Bahçeli, Sarallar ve Şahinler ailelerini kabul etti
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı