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        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, işe alım ve sözlü sınav süreci nasıl olacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, işe alım ve sözlü sınav süreci nasıl olacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 15 bin sözleşmeli personel alımında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların sonuç bekleyişi sürüyor. Zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir ile destek personeli kadrolarına yönelik yapılan başvuruların inceleme aşamasında son düzlüğe girildi. Adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi, sorgulama işlemlerinin hangi platformdan yapılacağını ve sonraki aşamada uygulanacak işe alım ile sözlü sınav takvimini araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman duyurulacak ve süreç nasıl ilerleyecek? Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        1

        Adalet Bakanlığı’nın farklı kadrolarda görevlendirmek üzere gerçekleştirdiği 15 bin sözleşmeli personel alımında başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sonuç süreci yakından takip edilmeye başlandı. Zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir ve destek personeli kadrolarına başvuran binlerce aday, değerlendirmelerin ardından yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Bu kapsamda sonuçların hangi tarihte ilan edileceği, sorgulamanın nereden yapılacağı, sözlü sınav ve yerleştirme aşamalarının nasıl işleyeceği merak konusu oldu. İşte Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin son gelişmeler ve sürecin devamına dair bilinmesi gerekenler…

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adalet Bakanlığı tarafından 15 bin personel alımına ilişkin resmi kılavuz yayımlandı.

        Yayımlanan resmi kılavuza göre, başvurusu kabul edilerek sözlü sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri ile sınav yerleri, en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek.

        Değerlendirme takvimi göz önünde bulundurulduğunda, adliye komisyonlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından sonuçların Ağustos ayının ilk haftasından başlayarak kademeli biçimde açıklanması öngörülüyor.

        3

        UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

        Zabıt kâtibi ünvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı;

        2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır.

        Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri 16 Temmuz 2026 - 20 Temmuz 2026 tarihleri arasında sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

        01 Ağustos 2026 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

        4

        SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

        Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen (elektrik), teknisyen (inşaat), teknisyen (makine), teknisyen (bilgisayar), teknisyen (mobilya), teknisyen (tesisat ve iklimlendirme), destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı) ve destek personeli (hizmetli) ünvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

        Adaylar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

        5

        KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;

        Zabıt Katibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.

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