ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, işe alım ve sözlü sınav süreci nasıl olacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?

UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Zabıt kâtibi ünvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı;

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri 16 Temmuz 2026 - 20 Temmuz 2026 tarihleri arasında sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

01 Ağustos 2026 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.