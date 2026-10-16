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        Haberler Bilgi Adana Saimbeyli'de deprem! 16 Ekim 2026 Son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

        Adana Saimbeyli'de deprem! 16 Ekim 2026 Son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

        Son depremler listesine göre, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 05.44'te Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7,04 kilometre derinliğinde kaydedilirken gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. İşte, 13 Ekim 2026 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 06:35 Güncelleme:
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        Türkiye'de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler üzerinden takip ediliyor. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaydedilen sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat, son depremler listesindeki temel bilgiler arasında yer aldı. Peki, Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD son depremler listesi haberleri...

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremlerin güncel bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listelerden takip edilebiliyor. Listelerde depremin meydana geldiği tarih ve saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

        3

        ADANA SAİMBEYLİ'DE DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Deprem kaydına göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05.44.09'da 2,5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 7,04 kilometre olarak ölçüldü.

        4

        SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

        Türkiye'de meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listelerden takip edilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.16 05:44:08 37.7600 36.1058 5.0 -.- 2.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.10.16 05:20:52 39.2492 28.9983 2.5 -.- 0.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.16 05:15:41 39.2543 29.0160 7.6 -.- 0.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.16 05:13:08 39.2317 29.0265 12.6 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.16 04:21:17 37.9187 28.7847 2.3 -.- 1.3 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
        2026.10.16 04:13:53 37.7920 29.4548 1.5 -.- 1.3 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
        2026.10.16 03:59:49 37.7720 36.0847 14.0 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.16 03:41:49 39.1688 29.0985 13.1 -.- 1.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.16 03:40:26 37.9153 28.7915 8.6 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
        2026.10.16 03:32:10 39.2388 28.9943 8.0 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.16 03:11:12 39.3337 26.0573 10.3 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.16 03:02:41 37.7878 36.3515 6.7 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.16 02:43:30 37.7723 37.7058 7.9 -.- 1.3 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
        2026.10.16 02:38:49 37.7873 36.3862 6.7 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.16 00:38:36 38.8035 37.9427 5.0 -.- 1.7 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
        2026.10.16 00:26:27 38.8203 37.4620 7.4 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
        2026.10.16 00:22:33 36.8105 35.3202 12.0 -.- 1.8 -.- YUZBASI-KARATAS (ADANA) İlksel
        2026.10.16 00:17:29 38.7305 31.1635 5.0 -.- 2.3 -.- DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.10.16 00:12:03 38.3383 36.3945 6.1 -.- 1.1 -.- MOLLAHUSUYINLER-SARIZ (KAYSERI) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        6

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-16 05:44:09 37.76783 36.1425 7.04 ML 2.5 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-16 05:13:09 39.19467 28.98667 10.29 ML 0.9 Simav (Kütahya)
        2026-10-16 04:35:12 37.77283 29.41783 7.0 ML 1.0 Honaz (Denizli)
        2026-10-16 04:21:17 37.91683 28.784 7.0 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
        2026-10-16 04:13:53 37.7985 29.4285 7.0 ML 1.2 Honaz (Denizli)
        2026-10-16 03:59:49 37.74433 36.11 7.0 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-16 03:41:48 39.23683 28.991 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
        2026-10-16 03:40:25 37.908 28.78717 7.0 ML 1.2 Sarayköy (Denizli)
        2026-10-16 03:32:11 39.23583 28.9835 9.53 ML 2.5 Simav (Kütahya)
        2026-10-16 03:02:41 37.75483 36.391 7.05 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş)
        2026-10-16 02:43:29 37.76367 37.71617 10.23 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
        2026-10-16 02:38:49 37.78083 36.4515 6.95 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş)
        2026-10-16 02:34:09 37.835 36.27567 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-16 02:28:48 37.66367 38.299 7.0 ML 1.2 Merkez (Adıyaman)
        2026-10-16 02:19:48 41.73017 32.77 7.0 ML 1.9 Ulus (Bartın)
        2026-10-16 02:18:20 37.53183 29.812 7.0 ML 1.3 Yeşilova (Burdur)
        2026-10-16 00:38:37 38.75517 37.98783 7.19 ML 1.6 Hekimhan (Malatya)
        2026-10-16 00:26:26 38.86167 37.42567 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)
        2026-10-16 00:22:34 36.822 35.24383 7.0 ML 1.6 Yüreğir (Adana)
        2026-10-16 00:17:29 38.77683 31.17567 7.0 ML 2.3 Bolvadin (Afyonkarahisar)
        2026-10-16 00:02:06 39.28467 41.94167 7.03 ML 1.6 Karaçoban (Erzurum)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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        #Kandilli
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