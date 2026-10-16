Adana Saimbeyli'de deprem! 16 Ekim 2026 Son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

Türkiye'de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler üzerinden takip ediliyor. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaydedilen sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat, son depremler listesindeki temel bilgiler arasında yer aldı. Peki, Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD son depremler listesi haberleri...