Adana ve Sivas’ta deprem! 21 Eylül Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Adana ve Sivas'ta deprem mi oldu? 21 Eylül 2026 son depremler listesi gündemde. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana Saimbeyli'de 4,8, Sivas Gürün'de ise 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 21 Eylül 2026 Pazartesi günü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Sivas'ın Gürün ilçesinde 2,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler verileri üzerinden paylaşılan bilgiler sonrası "Adana'da deprem mi oldu, Sivas'ta deprem mi oldu?" soruları gündeme geldi. İşte, 21 Eylül 2026 son dakika deprem haberleri…
ADANA SAİMBEYLİ'DE 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Topallar-Saimbeyli olarak kaydedildi.
SİVAS GÜRÜN'DE 2,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Sivas'ın Gürün ilçesinde de 21 Eylül 2026 sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 05.05'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 2,5 ML olarak açıklandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.09.21 05:31:43 35.7757 31.5773 7.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.09.21 05:27:36 37.8288 36.1503 13.5 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.21 05:24:56 37.8225 36.1535 10.3 -.- 1.4 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.21 05:07:26 35.8338 29.5902 25.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.09.21 05:05:59 38.8282 37.4635 5.9 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.09.21 05:03:40 37.8323 36.1997 5.3 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.21 04:59:32 39.2128 28.0885 7.6 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.21 04:58:03 37.9245 27.1475 6.0 -.- 3.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.21 04:53:17 36.5863 36.4182 1.2 -.- 2.1 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2026.09.21 04:52:37 37.9280 36.0262 10.4 -.- 1.5 -.- MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.21 04:46:27 36.2443 28.1227 4.8 -.- 1.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.09.21 04:37:37 37.8967 36.1920 9.5 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.21 04:29:08 37.8648 36.1052 9.3 -.- 1.4 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.21 04:21:41 39.0630 26.0335 8.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.21 04:14:02 37.8503 36.1362 9.4 -.- 1.3 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.21 04:09:52 37.8332 36.2200 9.2 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.21 04:06:47 37.8452 36.1557 6.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.21 04:02:00 37.8352 36.2627 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.21 03:54:43 38.5990 37.7900 6.0 -.- 1.5 -.- KOLUKLER-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.09.21 03:28:00 40.0312 42.4510 1.6 -.- 1.6 -.- TEKNECIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.09.21 03:27:19 40.6935 35.2293 1.9 -.- 2.0 -.- KARAHISAR-(CORUM) İlksel
2026.09.21 03:15:46 37.9150 37.9445 17.8 -.- 1.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.09.21 02:50:43 36.3685 27.8878 53.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.21 02:43:51 37.1875 36.7308 5.4 -.- 1.5 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2026.09.21 02:37:32 34.6688 32.5332 15.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2026.09.21 01:57:11 38.8528 25.4863 7.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.21 01:45:08 36.9383 27.8087 4.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.21 01:43:43 37.7830 35.1788 10.5 -.- 1.4 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2026.09.21 01:41:57 35.2538 26.5397 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.09.21 01:22:55 39.6650 27.1185 17.3 -.- 1.8 -.- HACIASLANLAR-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2026.09.21 01:02:41 39.0095 27.0688 7.5 -.- 2.1 -.- YENIKENT-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.09.21 00:25:45 37.8877 35.2107 4.8 -.- 1.6 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2026.09.21 00:10:34 36.9972 29.0068 5.0 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ