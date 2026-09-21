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        Haberler Bilgi Adana ve Sivas’ta deprem! 21 Eylül Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Adana ve Sivas’ta deprem! 21 Eylül Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Adana ve Sivas'ta deprem mi oldu? 21 Eylül 2026 son depremler listesi gündemde. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana Saimbeyli'de 4,8, Sivas Gürün'de ise 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 23:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 21 Eylül 2026 Pazartesi günü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Sivas'ın Gürün ilçesinde 2,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler verileri üzerinden paylaşılan bilgiler sonrası "Adana'da deprem mi oldu, Sivas'ta deprem mi oldu?" soruları gündeme geldi. İşte, 21 Eylül 2026 son dakika deprem haberleri…

        2

        ADANA SAİMBEYLİ'DE 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Topallar-Saimbeyli olarak kaydedildi.

        SİVAS GÜRÜN'DE 2,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Sivas'ın Gürün ilçesinde de 21 Eylül 2026 sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 05.05'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 2,5 ML olarak açıklandı.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.21 05:31:43 35.7757 31.5773 7.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.09.21 05:27:36 37.8288 36.1503 13.5 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.21 05:24:56 37.8225 36.1535 10.3 -.- 1.4 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.21 05:07:26 35.8338 29.5902 25.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.09.21 05:05:59 38.8282 37.4635 5.9 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
        2026.09.21 05:03:40 37.8323 36.1997 5.3 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.21 04:59:32 39.2128 28.0885 7.6 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.21 04:58:03 37.9245 27.1475 6.0 -.- 3.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.21 04:53:17 36.5863 36.4182 1.2 -.- 2.1 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
        2026.09.21 04:52:37 37.9280 36.0262 10.4 -.- 1.5 -.- MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.21 04:46:27 36.2443 28.1227 4.8 -.- 1.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.09.21 04:37:37 37.8967 36.1920 9.5 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.21 04:29:08 37.8648 36.1052 9.3 -.- 1.4 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.21 04:21:41 39.0630 26.0335 8.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.21 04:14:02 37.8503 36.1362 9.4 -.- 1.3 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.21 04:09:52 37.8332 36.2200 9.2 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.21 04:06:47 37.8452 36.1557 6.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.21 04:02:00 37.8352 36.2627 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.21 03:54:43 38.5990 37.7900 6.0 -.- 1.5 -.- KOLUKLER-DARENDE (MALATYA) İlksel
        2026.09.21 03:28:00 40.0312 42.4510 1.6 -.- 1.6 -.- TEKNECIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel
        2026.09.21 03:27:19 40.6935 35.2293 1.9 -.- 2.0 -.- KARAHISAR-(CORUM) İlksel
        2026.09.21 03:15:46 37.9150 37.9445 17.8 -.- 1.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.09.21 02:50:43 36.3685 27.8878 53.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.21 02:43:51 37.1875 36.7308 5.4 -.- 1.5 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
        2026.09.21 02:37:32 34.6688 32.5332 15.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.09.21 01:57:11 38.8528 25.4863 7.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.21 01:45:08 36.9383 27.8087 4.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.21 01:43:43 37.7830 35.1788 10.5 -.- 1.4 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) İlksel
        2026.09.21 01:41:57 35.2538 26.5397 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.09.21 01:22:55 39.6650 27.1185 17.3 -.- 1.8 -.- HACIASLANLAR-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.21 01:02:41 39.0095 27.0688 7.5 -.- 2.1 -.- YENIKENT-BERGAMA (IZMIR) İlksel
        2026.09.21 00:25:45 37.8877 35.2107 4.8 -.- 1.6 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel
        2026.09.21 00:10:34 36.9972 29.0068 5.0 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-21 05:38:45 38.859 37.41517 7.01 ML 1.3 Gürün (Sivas)
        2026-09-21 05:38:13 37.764 36.121 7.0 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 05:27:36 37.81633 36.21917 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 05:25:45 38.312 42.49033 7.02 ML 1.1 Tatvan (Bitlis)
        2026-09-21 05:24:57 37.817 36.20483 6.98 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 05:05:59 38.856 37.42 7.03 ML 2.5 Gürün (Sivas)
        2026-09-21 05:03:40 37.80183 36.19933 7.03 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 04:59:32 39.239 28.10433 6.73 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-21 04:58:04 37.91283 27.12267 9.25 ML 3.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.43 km] Menderes (İzmir)
        2026-09-21 04:52:37 37.84033 36.16733 7.01 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 04:37:37 37.85633 36.20917 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 04:29:10 37.86833 36.228 7.02 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 04:23:03 37.82233 36.21017 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 04:21:40 38.98917 26.083 8.24 ML 1.5 Ege Denizi - [46.26 km] Karaburun (İzmir)
        2026-09-21 04:14:03 37.80983 36.1935 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 04:09:53 37.83617 36.1945 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 04:06:48 37.85267 36.21083 7.0 ML 2.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 04:02:01 37.83067 36.206 7.0 MW 5.0 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-21 03:54:43 38.614 37.768 13.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
        2026-09-21 03:28:02 40.0265 42.45767 10.32 ML 1.4 Horasan (Erzurum)
        2026-09-21 03:27:20 40.694 35.21817 10.83 ML 1.8 Merkez (Çorum)
        2026-09-21 03:15:46 37.921 37.9485 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-21 02:50:43 36.379 27.8955 52.33 ML 2.3 Ege Denizi - [33.97 km] Marmaris (Muğla)
        2026-09-21 02:43:52 37.16933 36.71733 11.09 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
        2026-09-21 02:37:29 34.63567 32.32833 19.19 ML 2.3 Akdeniz
        2026-09-21 01:57:10 38.79283 25.453 17.0 ML 1.7 Ege Denizi - [83.95 km] Karaburun (İzmir)
        2026-09-21 01:50:51 37.9145 27.12967 9.58 ML 1.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.24 km] Menderes (İzmir)
        2026-09-21 01:45:08 36.91767 27.82233 12.41 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.43 km] Milas (Muğla)
        2026-09-21 01:41:50 34.867 26.34167 7.4 ML 2.9 Akdeniz
        2026-09-21 01:22:56 39.66983 27.09417 7.5 ML 1.5 Edremit (Balıkesir)
        2026-09-21 01:02:41 39.0045 27.08683 6.46 ML 2.0 Bergama (İzmir)
        2026-09-21 00:41:11 40.83183 27.99733 4.09 ML 1.3 Marmara Denizi - [15.26 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
        2026-09-21 00:35:08 40.494 28.1805 15.73 ML 1.4 Marmara Denizi - [12.95 km] Bandırma (Balıkesir)
        2026-09-21 00:25:44 37.92083 35.17267 6.99 ML 1.6 Çamardı (Niğde)
        2026-09-21 00:10:34 36.99733 28.96 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        #son depremle
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