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        Haberler Bilgi Spor AEK Athens Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        AEK Athens Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İspanyol devi Real Madrid, Yunanistan temsilcisi AEK Athens deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverler, AEK Athens Real Madrid mücadelesinin maç saatini ve karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler'in forma giyip giymeyeceğini merak ediyor. Peki, AEK Athens-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte AEK Athens - Real Madrid maçı canlı izle ekranı ve ilk 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 00:06 Güncelleme:
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        1

        Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında AEK Athens ile karşı karşıya geliyor. İspanyol ekibinde gözler Kylian Mbappé, Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi yıldızların yanı sıra milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Peki, AEK Athens - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte AEK Athens - Real Madrid maçı izle sayfası...

        2

        AEK ATHENS-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        AEK Athens - Real Madrid maçı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

        3

        AEK ATHENS-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        AEK Athens-Real Madrid karşılaşması Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi tabii platformu üzerinden takip edebilecek. Karşılaşmanın Türkiye yayın bilgisine göre canlı yayın seçeneği tabii olacak.

        4

        ARDA GÜLER AEK ATHENS-REAL MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Milli futbolcu Arda Güler, AEK Athens karşılaşmasında forma giyemeyecek. Real Madrid'in 3 Kasım'da açıkladığı resmî maç kadrosunda Arda Güler'in ismi bulunmuyor. Teknik direktör José Mourinho'nun belirlediği kadroya dahil edilmeyen milli futbolcu, Yunanistan deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

        5

        AEK ATHENS-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

        Şampiyonlar Ligi heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, AEK Athens-Real Madrid karşılaşmasını tabii Spor üzerinden izleyebilecek. Maçın canlı yayınını takip etmek isteyenler tabii platformunun resmî internet sitesi veya mobil uygulamasını kullanabilecek.

        6

        REAL MADRID VE AEK ATHENS'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

        Real Madrid, lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak 9 puana ulaştı. İspanyol temsilcisi, AEK Athens deplasmanında da galip gelerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. AEK Athens ise ilk üç maçında topladığı 3 puanla lig aşamasında alt sıralarda bulunuyor.

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