Afyonkarahisar’da peş peşe 2 deprem! 1 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
1 Ekim 2026 Perşembe günü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde art arda iki deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre Hamidiye merkezli depremlerden ilki saat 01.17'de 3,2 büyüklüğünde, ikincisi ise 00.20'de 3,1 büyüklüğünde kaydedildi. İşte, İşte, 1 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında merak edilenler…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 1 Ekim 2026 tarihli son depremler verilerini güncelledi. Gece boyunca kaydedilen sarsıntılar arasında Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki depremler dikkat çekerken, bir önceki gün Ege Denizi’nde de hareketlilik yaşandı. Peki, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…
1 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ İLE NEREDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem kayıtlarında 1 Ekim 2026’nın ilk saatlerinde Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi öne çıktı. Hamidiye merkezli sarsıntıların yanı sıra bir önceki gün Ege Denizi’nde meydana gelen deprem de kayıtlarda yer aldı.
BOLVADİN’DE PEŞ PEŞE 2 DEPREM
Bolvadin’in Hamidiye bölgesinde ilk sarsıntı 00.20’de meydana geldi. Kandilli verilerinde 3,1 büyüklüğünde ölçülen depremin ardından aynı bölgede saat 01.17’de 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Her iki depremin derinliği de 3,2 kilometre olarak açıklandı.
DÜN MİDİLLİ ADASI 3,9 İLE SALLANDI
30 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te ise Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Midilli Adası merkezli sarsıntının büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Depremin derinliği 3,8 kilometre olarak kayıtlara geçti.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına alıyor. 1 Ekim 2026 tarihli listede yer alan sarsıntılarda deprem saati, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler paylaşılıyor.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.10.01 05:09:55 38.4023 39.2880 3.6 -.- 1.4 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.10.01 04:34:19 38.3768 37.7475 7.7 -.- 1.9 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.10.01 03:46:56 36.9317 27.4453 9.5 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.01 03:17:04 37.9730 32.4203 5.3 -.- 1.1 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2026.10.01 03:07:51 36.9463 27.4568 8.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.01 02:50:33 37.9695 30.2390 16.6 -.- 1.5 -.- AYDOGMUS-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
2026.10.01 02:44:42 39.5272 39.6988 3.0 -.- 1.4 -.- KALECIK-(ERZINCAN) İlksel
2026.10.01 02:42:43 36.9527 27.4810 7.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.01 02:42:20 38.1945 38.5565 2.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2026.10.01 02:28:44 40.4032 28.9535 11.1 -.- 2.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.10.01 02:21:34 36.9693 27.4870 11.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.01 01:54:19 36.4703 28.7335 30.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.01 01:45:35 39.5727 29.2628 8.3 -.- 1.8 -.- CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2026.10.01 01:19:34 38.1572 36.6767 13.7 -.- 2.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.01 01:17:49 38.6728 30.8633 5.4 -.- 3.2 3.2 HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.10.01 01:07:05 38.6415 30.8655 7.0 -.- 2.1 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.10.01 01:02:57 38.6462 30.8877 5.4 -.- 1.5 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.10.01 00:50:20 38.6667 30.8632 3.2 -.- 2.9 -.- HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.10.01 00:46:03 37.7762 35.8463 1.8 -.- 1.9 -.- KISACIKLI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.01 00:33:23 38.6565 30.8873 7.6 -.- 1.7 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.10.01 00:20:07 38.6668 30.8775 3.9 -.- 3.1 3.2 HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.10.01 00:15:46 38.6642 30.8982 6.2 -.- 2.6 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ