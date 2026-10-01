Afyonkarahisar’da peş peşe 2 deprem! 1 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 1 Ekim 2026 tarihli son depremler verilerini güncelledi. Gece boyunca kaydedilen sarsıntılar arasında Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki depremler dikkat çekerken, bir önceki gün Ege Denizi’nde de hareketlilik yaşandı. Peki, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…