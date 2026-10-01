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        Haberler Bilgi Afyonkarahisar’da peş peşe 2 deprem! 1 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Afyonkarahisar’da peş peşe 2 deprem! 1 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        1 Ekim 2026 Perşembe günü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde art arda iki deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre Hamidiye merkezli depremlerden ilki saat 01.17'de 3,2 büyüklüğünde, ikincisi ise 00.20'de 3,1 büyüklüğünde kaydedildi. İşte, İşte, 1 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 06:44 Güncelleme:
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        1

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 1 Ekim 2026 tarihli son depremler verilerini güncelledi. Gece boyunca kaydedilen sarsıntılar arasında Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki depremler dikkat çekerken, bir önceki gün Ege Denizi’nde de hareketlilik yaşandı. Peki, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…

        2

        1 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ İLE NEREDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem kayıtlarında 1 Ekim 2026’nın ilk saatlerinde Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi öne çıktı. Hamidiye merkezli sarsıntıların yanı sıra bir önceki gün Ege Denizi’nde meydana gelen deprem de kayıtlarda yer aldı.

        3

        BOLVADİN’DE PEŞ PEŞE 2 DEPREM

        Bolvadin’in Hamidiye bölgesinde ilk sarsıntı 00.20’de meydana geldi. Kandilli verilerinde 3,1 büyüklüğünde ölçülen depremin ardından aynı bölgede saat 01.17’de 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Her iki depremin derinliği de 3,2 kilometre olarak açıklandı.

        4

        DÜN MİDİLLİ ADASI 3,9 İLE SALLANDI

        30 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te ise Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Midilli Adası merkezli sarsıntının büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Depremin derinliği 3,8 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        5

        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına alıyor. 1 Ekim 2026 tarihli listede yer alan sarsıntılarda deprem saati, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler paylaşılıyor.

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.01 05:09:55 38.4023 39.2880 3.6 -.- 1.4 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2026.10.01 04:34:19 38.3768 37.7475 7.7 -.- 1.9 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2026.10.01 03:46:56 36.9317 27.4453 9.5 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.01 03:17:04 37.9730 32.4203 5.3 -.- 1.1 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
        2026.10.01 03:07:51 36.9463 27.4568 8.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.01 02:50:33 37.9695 30.2390 16.6 -.- 1.5 -.- AYDOGMUS-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
        2026.10.01 02:44:42 39.5272 39.6988 3.0 -.- 1.4 -.- KALECIK-(ERZINCAN) İlksel
        2026.10.01 02:42:43 36.9527 27.4810 7.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.01 02:42:20 38.1945 38.5565 2.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
        2026.10.01 02:28:44 40.4032 28.9535 11.1 -.- 2.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.10.01 02:21:34 36.9693 27.4870 11.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.01 01:54:19 36.4703 28.7335 30.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.10.01 01:45:35 39.5727 29.2628 8.3 -.- 1.8 -.- CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.01 01:19:34 38.1572 36.6767 13.7 -.- 2.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.01 01:17:49 38.6728 30.8633 5.4 -.- 3.2 3.2 HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.10.01 01:07:05 38.6415 30.8655 7.0 -.- 2.1 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.10.01 01:02:57 38.6462 30.8877 5.4 -.- 1.5 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.10.01 00:50:20 38.6667 30.8632 3.2 -.- 2.9 -.- HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.10.01 00:46:03 37.7762 35.8463 1.8 -.- 1.9 -.- KISACIKLI-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.01 00:33:23 38.6565 30.8873 7.6 -.- 1.7 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.10.01 00:20:07 38.6668 30.8775 3.9 -.- 3.1 3.2 HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.10.01 00:15:46 38.6642 30.8982 6.2 -.- 2.6 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        6

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-01 05:09:55 38.35733 39.2505 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
        2026-10-01 05:03:23 37.11667 28.001 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)
        2026-10-01 04:44:59 38.15583 38.55383 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
        2026-10-01 04:34:19 38.2825 37.7605 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
        2026-10-01 04:18:18 39.237 28.1175 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-01 03:54:08 38.2165 38.64467 7.05 ML 0.7 Pütürge (Malatya)
        2026-10-01 03:44:05 39.9995 39.73917 6.96 ML 1.0 Demirözü (Bayburt)
        2026-10-01 03:22:13 38.64467 30.88133 7.21 ML 1.0 Çay (Afyonkarahisar)
        2026-10-01 03:17:04 37.95717 32.44417 7.98 ML 1.4 Selçuklu (Konya)
        2026-10-01 03:13:14 38.67033 30.91383 8.99 ML 0.7 Bolvadin (Afyonkarahisar)
        2026-10-01 03:07:52 36.94767 27.355 10.06 ML 1.4 Ege Denizi - [06.15 km] Bodrum (Muğla)
        2026-10-01 03:04:13 39.62967 27.865 7.5 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)
        2026-10-01 02:50:53 37.62867 35.84167 7.03 ML 0.9 Kozan (Adana)
        2026-10-01 02:50:35 38.08567 30.13583 7.14 ML 1.1 Dinar (Afyonkarahisar)
        2026-10-01 02:42:22 38.1985 38.553 9.69 ML 2.8 Battalgazi (Malatya)
        2026-10-01 02:28:45 40.41433 28.95067 7.19 ML 2.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.76 km] Armutlu (Yalova)
        2026-10-01 02:21:33 36.922 27.46883 7.06 ML 1.9 Ege Denizi - [11.94 km] Bodrum (Muğla)
        2026-10-01 01:55:01 38.11867 37.91533 6.4 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
        2026-10-01 01:50:30 37.8 35.20667 6.99 ML 1.1 Çamardı (Niğde)
        2026-10-01 01:45:36 39.59867 29.27467 8.68 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya)
        2026-10-01 01:41:45 38.39033 38.86783 7.01 ML 0.9 Kale (Malatya)
        2026-10-01 01:32:10 38.364 38.14917 6.88 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-10-01 01:19:34 38.1475 36.657 6.98 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-10-01 01:17:49 38.67917 30.896 11.43 ML 3.1 Bolvadin (Afyonkarahisar)
        2026-10-01 01:07:05 38.68033 30.877 11.56 ML 2.3 Bolvadin (Afyonkarahisar)
        2026-10-01 00:50:21 38.67233 30.89417 11.26 ML 2.9 Bolvadin (Afyonkarahisar)
        2026-10-01 00:46:03 37.78633 35.8615 7.03 ML 1.9 Feke (Adana)
        2026-10-01 00:36:52 38.168 37.872 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
        2026-10-01 00:28:04 38.07667 38.386 7.45 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-10-01 00:20:07 38.67033 30.9035 11.44 ML 2.8 Bolvadin (Afyonkarahisar)
        2026-10-01 00:17:18 38.48883 39.349 6.95 ML 1.2 Hazar Gölü - [02.79 km] Sivrice (Elazığ)
        2026-10-01 00:15:47 38.66433 30.9065 10.19 ML 2.5 Çay (Afyonkarahisar)

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        #Deprem
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        #AFAD
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