AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınava katılan binlerce öğretmen adayı, AGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını yakından takip ediyor. AGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin takvim de netlik kazanacak. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, MEB AGS sonuç tarihi belli oldu mu? İşte 2026 AGS sonuçlarına ilişkin merak edilenler.
2026 Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) katılan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak sonuç takvimine çevrildi. Adaylar, sonuçların açıklanacağı günün yanı sıra sonuç sorgulama ekranını da araştırıyor. AGS sonuçları açıklandıktan sonra öğretmen adayları bir sonraki aşamaya ilişkin işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte detaylar...
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
AGS 2026 SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından adayların erişimine açılacak.
Adaylar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.