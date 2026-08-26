2026 Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) katılan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak sonuç takvimine çevrildi. Adaylar, sonuçların açıklanacağı günün yanı sıra sonuç sorgulama ekranını da araştırıyor. AGS sonuçları açıklandıktan sonra öğretmen adayları bir sonraki aşamaya ilişkin işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte detaylar...