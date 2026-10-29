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        Haberler Bilgi Yaşam Akaryakıt fiyatları güncel son durum: 30 Ekim 2026 bugün benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi?

        Akaryakıt fiyatları güncel son durum: 30 Ekim 2026 bugün benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi?

        Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişkenlik göstermektedir. Küresel dalgalanmaların ve kur hareketlerinin pompa fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi 1 Ekim itibarıyla sona ermişti. Peki 30 Ekim 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 21:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        30 Ekim 2026 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarındaki son durum vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 110,22 dolardan işlem görüyor Akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni zam beklentisi araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Peki,30 Ekim 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları...

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        AKARYAKIT ZAMMINDA SON DURUM

        Akaryakıt ürünlerinde uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlenmişti. ÖTV, 1 Kasım ve 1 Aralık’ta yeniden kademeli olarak artırılacak.

        MOTORİNE VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

        Sektör kaynaklarındanyansıyan son bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarını baskılamak için kullanılan eşel mobil sisteminden kademeli olarak çıkış süreci başlıyor.

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        Bu kapsamda 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarlarının yeniden artırılması bekleniyor. Bu doğrultuda benzin grubunda litre başına 4 lira 15 kuruş, motorin grubunda ise litre başına 3 lira 60 kuruş artış öngörülüyor.

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        30 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzinin litresi: 76.30 TL

        Motorinin litresi: 96.80 TL

        LPG: 41.20 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzinin litresi: 76.10 TL

        Motorinin litresi: 96.60 TL

        LPG: 40.60 TL

        ANKARA

        Benzinin litresi: 77.30 TL

        Motorinin litresi: 97.90 TL

        LPG: 41.29 TL

        İZMİR

        Benzinin litresi: 77.50 TL

        Motorinin litresi: 98.10 TL

        LPG: 41.20 TL

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        #Akaryakıt fiyatları
        #benzin
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