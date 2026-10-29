Akaryakıt fiyatları güncel son durum: 30 Ekim 2026 bugün benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi?

30 Ekim 2026 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarındaki son durum vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 110,22 dolardan işlem görüyor Akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni zam beklentisi araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Peki,30 Ekim 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları...