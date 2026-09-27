Akaryakıt fiyatları son durum: 27 Eylül Motorin ve benzine zam geldi mi, benzin, mazot, LPG litre ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar 27 Eylül benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre halen litre başına 4 TL 43 kuruş olarak uygulanan ÖTV'nin 14 TL 83 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Peki Motorin ve benzine zam geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar? İşte, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum