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        Haberler Bilgi Yaşam Akaryakıt fiyatları son durum: 27 Eylül Motorin ve benzine zam geldi mi, benzin, mazot, LPG litre ne kadar, kaç TL?

        Akaryakıt fiyatları son durum: 27 Eylül Motorin ve benzine zam geldi mi, benzin, mazot, LPG litre ne kadar, kaç TL?

        Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. En son motorin indiriminin ardından, ertesi gün 2 lira 55 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Şimdi ise gözler benzine zam gelip gelmeyeceğine dair güncel açıklamalara çevrildi. 27 Eylül Pazar günü itibarıyla geçerli il il pompa rakamları güncel akaryakıt fiyatlarına göre izleniyor . Peki, 27 Eylül 2026 Motorin ve benzine zam geldi mi? Benzin, mazot, LPG litre ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel akaryakıt fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar 27 Eylül benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre halen litre başına 4 TL 43 kuruş olarak uygulanan ÖTV'nin 14 TL 83 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Peki Motorin ve benzine zam geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar? İşte, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum

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        MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?

        Şu an için motorin ve benzine zam yok. Sektör kaynaklarının hesaplamasına göre benzinin litresinde halen 4,43 TL seviyesinde bulunan ÖTV'nin 14,83 TL'ye yükselmesi gündemde 1 Ekim'e kadar yeni bir düzenleme yapılması halinde fiyat artışının tutarı veya uygulanma şekli değişebilir. Eşel mobil uygulamasının bu tarihte sona ermesiyle birlikte ÖTV tutarının yeniden belirlenmesi bekleniyor.

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        Motorinde en son 24 Eylül'de yaklaşık 5,50 TL'lik indirim sonrasında 25 Eylül gecesi yaklaşık 2,55 TL'lik artış pompaya yansıdı.

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        27 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        27 Eylül itibarıyla verilen güncel fiyatlar şöyle:

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin: 80,40 TL

        Motorin: 93,50 TL

        LPG: 34,99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin: 80,30 TL

        Motorin: 93,30 TL

        LPG: 34,40 TL

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        ANKARA

        Benzin: 81,40 TL

        Motorin: 94,60 TL

        LPG: 35,09 TL

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        İZMİR

        Benzin: 81,70 TL

        Motorin: 94,90 TL

        LPG: 34,99 TL

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        #benzin
        #motorin
        #Akaryakıt fiyatları
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