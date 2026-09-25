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        Haberler Bilgi Akbank emekli maaş promosyonu Eylül 2026: SSK, Bağ-Kur maaş tutarına göre Akbank banka promosyonu ne kadar, kaç TL?

        Akbank emekli maaş promosyonu Eylül 2026: SSK, Bağ-Kur maaş tutarına göre Akbank banka promosyonu ne kadar, kaç TL?

        Akbank'ın 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli emekli maaş promosyonu kampanyasında ödemeler, alınan maaş tutarına göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için geçerli kampanyanın detayları ve maaş dilimlerine göre ödenecek promosyon tutarları merak ediliyor. Peki, Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, 2026 Eylül SSK, Bağ-Kur Akbank banka promosyonu ödeme tutarları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 18:18 Güncelleme:
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        Akbank’ın Eylül 2026 emekli maaş promosyonu kampanyası, maaşını bankaya taşımayı düşünen emeklilerin gündeminde. Kampanya kapsamında ödenecek promosyon tutarı, emeklinin bir aya denk gelen net maaşına göre belirleniyor. Promosyondan yararlanmak isteyenlerin 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank’tan alma taahhüdünde bulunması gerekiyor. İşte, 2026 Akbank emekli maaş promosyonu kampanyası detayları…

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        AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

        Akbank, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine nakit promosyon imkanı sunuyor. Mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler de kampanyadan yararlanabiliyor.

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        Ödenecek toplam promosyon tutarı, emeklinin maaşına göre belirleniyor. Maaş dilimlerine göre promosyon ödemeleri şöyle:

        Maaş tutarı SGK promosyonu Ek promosyon Toplam promosyon
        0-9.999 TL 5.000 TL 1.250 TL 6.250 TL
        10.000-14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 10.000 TL
        15.000-19.999 TL 10.000 TL 2.500 TL 12.500 TL
        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 3.000 TL 15.000 TL
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        MAAŞ TUTARINA GÖRE AKBANK PROMOSYONU NE KADAR?

        Bir aya denk gelen net emekli maaşı 9.999 TL’ye kadar olanlara toplam 6.250 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara ise 15.000 TL promosyon ödeniyor.

        Birden fazla emekli maaşını Akbank’tan alan kişiler, maaşlarının toplam tutarı üzerinden bir kez promosyon hakkı kazanıyor.

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        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN 3 YIL TAAHHÜT ŞARTI

        Akbank emekli maaş promosyonundan yararlanmak isteyenlerin gelir veya aylıklarını 3 yıl boyunca Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler de kampanyadan faydalanabiliyor.

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        Promosyon tutarı, SGK ile imzalanan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" kapsamında hesaplanıyor. Nafaka veya haciz kesintisi bulunan kişilerin promosyon ödemesi, ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra gerçekleştiriliyor.

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        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENİR?

        "Emekli Promosyon Taahhütnamesi"ni imzalayarak başvurusunu tamamlayan Akbank müşterilerinin promosyon ödemeleri, ilk emekli maaşlarının Akbank’a yatmasının ardından 3 iş günü içinde hesaplarına aktarılıyor.

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        Her kişi promosyondan yalnızca bir kez yararlanabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan maaşın başka bir bankaya taşınması veya promosyon taahhüdünün sonlandırılması halinde ise kalan taahhüt süresine göre hesaplanan tutarın geri ödenmesi gerekiyor.

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