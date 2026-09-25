Akbank emekli maaş promosyonu Eylül 2026: SSK, Bağ-Kur maaş tutarına göre Akbank banka promosyonu ne kadar, kaç TL?

MAAŞ TUTARINA GÖRE AKBANK PROMOSYONU NE KADAR?

Bir aya denk gelen net emekli maaşı 9.999 TL’ye kadar olanlara toplam 6.250 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara ise 15.000 TL promosyon ödeniyor.

Birden fazla emekli maaşını Akbank’tan alan kişiler, maaşlarının toplam tutarı üzerinden bir kez promosyon hakkı kazanıyor.