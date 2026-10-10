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        Haberler Bilgi ALES-3 BAŞVURU TAKVİMİ 2026: ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman yapılacak?

        ALES-3 BAŞVURU TAKVİMİ 2026: ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman yapılacak?

        Akademik eğitimini sürdürmek ve lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar için 2026 yılının son ALES oturumuna yönelik başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek ALES/3 sınavına katılmayı planlayanlar, başvuru takvimini yakından takip ederken sınav ücretini ve ödeme işlemlerine ilişkin detayları da araştırıyor. Başvuru döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala, işlemlerini henüz gerçekleştirmeyen adaylar son başvuru tarihine odaklandı. Peki, 2026 ALES/3 başvuruları hangi gün sona erecek, sınav ücreti kaç TL ve başvurular nereden yapılacak? İşte ALES/3 sınav tarihi, başvuru süreci ve ÖSYM AİS ekranına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        2026 yılının üçüncü ve son ALES sınavına yönelik başvurularda sona yaklaşılırken, akademik kariyer planlayan adayların gündeminde ÖSYM'nin belirlediği tarihler yer alıyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak ya da akademik kadrolara başvurmak isteyenler, sınava katılabilmek için gerekli işlemleri tamamlamaya hazırlanıyor. Başvuru süresinin daralmasıyla birlikte sınav bedeli, ödeme seçenekleri ve kayıt işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği de merak konusu oluyor. Peki, ALES/3 başvurularında son gün ne zaman, 2026 sınav ücreti ne kadar ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte ALES/3 başvuru takvimi, sınav tarihi ve ÖSYM AİS ekranına ilişkin tüm detaylar...

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        ALES/3 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre, yılın üçüncü ve son ALES oturumu için başvurular 7 Ekim'de alınmaya başlandı. Sınava girmek isteyen adayların 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

        Belirlenen tarihler arasında başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylara 21 Ekim 2026 Çarşamba günü ikinci bir fırsat tanınacak. Geç başvuru gününde işlem yapan adayların sınav ücretini artırımlı olarak ödemesi gerekecek.

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        ALES/3 BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

        2026 yılının üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/3) katılmak isteyen adaylar, başvuru yapmak için ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) erişim sağlanması gerekiyor.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifrelerini kullanarak ya da e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapabilecek. Ardından 2026-ALES/3 başvuru ekranı açılarak kişisel bilgiler kontrol edilecek, istenen alanlar doldurulacak ve başvuru işlemleri tamamlanacak.

        ÖSYM AİS 2026 ALES-3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL, NEREYE YATIRILACAK?

        2026 yılının son ALES oturumuna katılacak adayların ödemesi gereken sınav ücreti 1.200 TL olarak açıklandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, kendilerine ait ödeme bilgileriyle sınav bedelini ÖSYM'nin çevrim içi ödeme sistemi veya anlaşmalı bankalar üzerinden yatırabilecek.

        Sınav ücretleri Akbank, Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası ve ÖSYM tarafından belirtilen diğer bankaların ilgili ödeme kanalları aracılığıyla yatırılabilecek. Başvurunun geçerli sayılması için ücretin belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle adayların ödeme işleminin ardından başvuru durumlarını sistem üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor.

        ÖSYM ÖDEME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SONUÇLAR HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre, yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek.

        Sınava katılan adayların merakla bekleyeceği sonuçlar ise 17 Aralık 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, sınav puanlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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