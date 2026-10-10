ALES-3 BAŞVURU TAKVİMİ 2026: ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman yapılacak?

2026 yılının üçüncü ve son ALES sınavına yönelik başvurularda sona yaklaşılırken, akademik kariyer planlayan adayların gündeminde ÖSYM'nin belirlediği tarihler yer alıyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak ya da akademik kadrolara başvurmak isteyenler, sınava katılabilmek için gerekli işlemleri tamamlamaya hazırlanıyor. Başvuru süresinin daralmasıyla birlikte sınav bedeli, ödeme seçenekleri ve kayıt işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği de merak konusu oluyor. Peki, ALES/3 başvurularında son gün ne zaman, 2026 sınav ücreti ne kadar ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte ALES/3 başvuru takvimi, sınav tarihi ve ÖSYM AİS ekranına ilişkin tüm detaylar...