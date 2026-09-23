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        Haberler Bilgi Yaşam ALES ne zaman? 2026 ÖSYM ile ALES/3 sınav ve başvuru tarihi

        ALES ne zaman? 2026 ÖSYM ile ALES/3 sınav ve başvuru tarihi

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi)) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ALES sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Yüksek lisans ve doktora hedefi olan adaylar açısından büyük önem taşıyan ALES 3 sınav başvurusu ekim ayında alınacak. Sınava girecekler tam tarihi merak ediyor. Peki ALES ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2026 ÖSYM ile ALES/3 sınav ve başvuru tarihi ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 20:17 Güncelleme:
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        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü oturumu için hazırlıkları sürüyor. Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler ALES sınav ve başvuru tarihini merak ediyor. İşte, ALES 3 sınav ve başvuru tarihi

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        ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin ilan ettiği sınav takvimine göre 2026-ALES/3 oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü tüm il merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

        ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        ALES 3 başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

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        ALES/3 BAŞVURU TARİHİ

        ÖSYM'nin ilan ettiği takvime göre 2026 yılının son ALES oturumu olan ALES/3 için başvuru süreci 7 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak ve 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59’da tamamlanacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla dijital ortamda kolayca yapabilecek.

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