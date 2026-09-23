ALES ne zaman? 2026 ÖSYM ile ALES/3 sınav ve başvuru tarihi

ALES/3 BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM'nin ilan ettiği takvime göre 2026 yılının son ALES oturumu olan ALES/3 için başvuru süreci 7 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak ve 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59’da tamamlanacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla dijital ortamda kolayca yapabilecek.