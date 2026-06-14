Engelli kızı için rampa isteyen kadına komşunun kürekli saldırısı kamerada; şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, bedensel engelli kızı için evinin önüne belediyenin de desteğiyle yaptırmak istediği rampa nedeniyle çıkan tartışmada E.B. (65) isimli kadın, komşusu Mehmet Kaçar'ın (45) kürekli saldırısında yaralandı. Başına 12 dikiş atılan E.B.'ye saldırı anı güvenlik kamerasına ya... Daha Fazla Göster DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, bedensel engelli kızı için evinin önüne belediyenin de desteğiyle yaptırmak istediği rampa nedeniyle çıkan tartışmada E.B. (65) isimli kadın, komşusu Mehmet Kaçar'ın (45) kürekli saldırısında yaralandı. Başına 12 dikiş atılan E.B.'ye saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Kaçar tutuklandı. E.B., daha önce de tehdit edildiğini öne sürerken, avukatı Ferhat Yiğit ise "Bu olayın basit yaralama değil, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dosyanın takipçisi olacağızö dedi. Daha Az Göster