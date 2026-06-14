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        Haberler Bilgi Spor Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Almanya - Curaçao maçı TRT 1 canlı izle ekranı

        Almanya - Curaçao maçı izle: Almanya - Curaçao maçı hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı grup maçlarıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Almanya ile Curaçao arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, turnuvadaki ilk maçında Curaçao ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası tarihinde ilk kez mücadele eden Curaçao ise dev rakibi karşısında tarih yazmayı hedefliyor. ABD'nin Texas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele sebebiyle, Almanya - Curaçao maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Almanya - Curaçao maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Almanya - Curaçao maçı TRT 1 izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup E heyecanı Almanya ile Curaçao arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Curaçao ise Dünya Kupası tarihindeki ilk maçında sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve canlı izleme ekranını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Almanya - Curaçao maçı izle sayfası...

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        ALMANYA - CURAÇAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası Grup E mücadelesinde Almanya ile Curaçao, 14 Haziran 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

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        ALMANYA - CURAÇAO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Almanya - Curaçao karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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        ALMANYA - CURAÇAO MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

        Futbolseverler, Almanya - Curaçao maçını TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden takip edebilecek. TRT'nin resmi internet sitesi ve Tabii platformu da canlı yayın seçenekleri arasında yer alıyor. Maç öncesi yayın akışı ve stüdyo programlarının da ekranlarda olması bekleniyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve önemli anları TRT platformlarında anbean paylaşılacak.

        ALMANYA - CURAÇAO MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALMANYA - CURAÇAO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Grup E mücadelesi ABD'nin Texas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası için "Houston Stadium" adıyla kullanılan tesis, turnuvanın önemli karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Modern yapısıyla dikkat çeken stat, on binlerce futbolseveri ağırlayacak kapasiteye sahip. Karşılaşmanın yoğun ilgi görmesi beklenirken tribünlerde büyük bir atmosfer oluşması öngörülüyor.

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        İLK 11'LER:

        ALMANYA: Neuer, Kimmich, Tah, Scholotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

        CURAÇAO: Room, Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus, Comenencia, Bacuna, J. Bacuna, T. Chong, Locadia, Hansen

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