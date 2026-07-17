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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 17 TEMMUZ CANLI - SON DURUM || Haftanın son günü yükseliş! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI 17 TEMMUZ CANLI - SON DURUM || Haftanın son günü yükseliş! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 17 Temmuz Cuma yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Fed'in faiz indirimine gitme veya sabit tutma beklentisinin artışına bağlı olarak altın fiyatlarında değer artışı başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki gram altın 6 bin 57 lira çeyrek altın ise 9 bin 904 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Temmuz alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan hareketlilikle birliktealtın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.055,9900

        6.056,9450

        ANLIK GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        3.998,30

        3.999,14

        ANLIK ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.689,5800

        9.903,1100

        ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        38.758,3400

        39.491,2800

        6

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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