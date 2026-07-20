ALTIN FİYATLARI CANLI 20 TEMMUZ || Gram altın 6100 liranın üstünü gördü! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün yani 20 Temmuz Pazartesi günününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan hareketlilikle birliktealtın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Temmuz alış - satış tablosu...