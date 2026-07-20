ALTIN FİYATLARI CANLI 20 TEMMUZ || Gram altın 6100 liranın üstünü gördü! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 20 Temmuz Pazartesi yani bugün gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi ihtimalinin kuvvetlenmesi altında yükselişi destekliyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki gram altın 6 bin 102 lira çeyrek altın ise 9 bin 978 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Temmuz alış - satış tablosu...
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 07:48 Güncelleme:
1
Altın fiyatları bugün yani 20 Temmuz Pazartesi günününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan hareketlilikle birliktealtın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Temmuz alış - satış tablosu...
2
GRAM ALTIN FİYATI
6.101,8810
6.102,5940
3
ALTIN/ONS FİYATI
4.021,72
4.022,47
4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.763,0100
9.977,7400
5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.052,0400
39.788,9100
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