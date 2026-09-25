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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları haftanın son iş gününe düşüşle başladı! 25 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları haftanın son iş gününe düşüşle başladı! 25 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 25 Eylül Cuma gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Yaşanan düşüşle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 25 Eylül altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 08:26 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 25 Eylül Cuma gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar yaşanan düşüşle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        6.732,90

        6.733,81

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.297,5700

        4.298,4300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.776,7200

        11.013,8200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.104,9500

        43.919,0100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.484,16

        22.025,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.101,41

        43.914,98

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.334,45

        45.451,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.256,00

        108.319,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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