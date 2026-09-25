Altın fiyatları haftanın son iş gününe düşüşle başladı! 25 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 25 Eylül Cuma gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Yaşanan düşüşle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 25 Eylül altın fiyatları alış satış tablosu...
Altın fiyatları 25 Eylül Cuma gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar yaşanan düşüşle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.732,90
6.733,81
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.297,5700
4.298,4300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.776,7200
11.013,8200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.104,9500
43.919,0100
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.484,16
22.025,46
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.101,41
43.914,98
ATA ALTIN FİYATI
44.334,45
45.451,71
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
107.256,00
108.319,00