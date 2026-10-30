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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatıyor! 30 Ekim güncel çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatıyor! 30 Ekim güncel çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 30 Ekim alış - satış tablosu haftanın son iş günüyle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları haftanın son iş gününe değer kaybıyla başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 30 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 30 Ekim Cuma yani haftanın son iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından başta belirtilen sorunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları haftanın son iş gününe düşüşle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        6.404,4940

        6.405,3290

        3

        ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

        4.074,53

        4.075,13

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        10.247,1900

        10.472,7100

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        40.988,7600

        41.762,7500

        6

        TAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        43.206,00

        43.719,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        20.610,29

        21.130,24

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