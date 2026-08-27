ALTIN FİYATLARI SON DURUM 27 AĞUSTOS - CANLI || Son dakika: Yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 27 Ağustos Perşembe yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta da devam eden yukarı yönlü seyir yeni günde de devam ediyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosuna çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları bugün yani 28 Ağustos Perşembe günü ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...
Altın fiyatları 27 Ağustos yani bugün gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
7.149,2470
7.150,2220
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.631,5400
4.632,3500
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.438,8000
11.690,6100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
45.755,1800
46.619,4500
TAM ALTIN FİYATI
45.928,00
46.480,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.807,62
23.382,78
ZİYNET ALTINI FİYATI
45.758,23
46.622,55
ATA ALTIN FİYATI
46.987,07
48.168,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.888,32
5.138,88
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.462,77
6.688,54
GREMSE ALTIN FİYATI
113.421,00
115.011,00