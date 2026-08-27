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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 27 AĞUSTOS - CANLI || Son dakika: Yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM 27 AĞUSTOS - CANLI || Son dakika: Yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Ağustos Perşembe yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta da devam eden yukarı yönlü seyir yeni günde de devam ediyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosuna çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları bugün yani 28 Ağustos Perşembe günü ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 08:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın fiyatları 27 Ağustos yani bugün gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        7.149,2470

        7.150,2220

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.631,5400

        4.632,3500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.438,8000

        11.690,6100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        45.755,1800

        46.619,4500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        45.928,00

        46.480,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.807,62

        23.382,78

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        45.758,23

        46.622,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        46.987,07

        48.168,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.888,32

        5.138,88

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.462,77

        6.688,54

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        113.421,00

        115.011,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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