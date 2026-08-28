Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 28 AĞUSTOS - CANLI || Son dakika: Yükseliş durdu! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM 28 AĞUSTOS - CANLI || Son dakika: Yükseliş durdu! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 28 Ağustos Cuma yani haftanın son iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta da devam eden yukarı yönlü seyrin ardından rakamlarda yaşanan durağan hareket sonrası gözler güncel altın fiyatları alış satış tablosuna çevrildi. Özellikle de "Gram altın ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları bugün yani 28 Ağustos Cuma günü ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın fiyatlarının yatay yönlü seyre geçmesinin ardından 28 Ağustos yani bugün gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        7.108,9600

        7.109,7970

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.587,3200

        4.588,0900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.374,3400

        11.624,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        45.497,3400

        46.355,8800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        45.566,00

        46.179,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.662,62

        23.233,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        45.467,33

        46.324,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        46.424,96

        47.592,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.856,91

        5.108,79

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.411,72

        6.645,02

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        113.421,00

        115.011,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        #altın
        #Gram
        #çeyrek
        #ne kadar
        #kaç tl
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Trump: Hürmüz açık, İran ile konuşmak istemiyoruz
        Trump: Hürmüz açık, İran ile konuşmak istemiyoruz
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor'dan Avrupa Ligi'ne veda!
        Trabzonspor'dan Avrupa Ligi'ne veda!
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Gürlek: Şahin’in sözleri dosyayla örtüşmüyor
        Gürlek: Şahin’in sözleri dosyayla örtüşmüyor
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Eray Yazgan'dan transfer sözleri!
        Eray Yazgan'dan transfer sözleri!
        Sır perdesi aralanıyor mu?
        Sır perdesi aralanıyor mu?