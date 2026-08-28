ALTIN FİYATLARI SON DURUM 28 AĞUSTOS - CANLI || Son dakika: Yükseliş durdu! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarının yatay yönlü seyre geçmesinin ardından 28 Ağustos yani bugün gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...