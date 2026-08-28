ALTIN FİYATLARI SON DURUM 28 AĞUSTOS - CANLI || Son dakika: Yükseliş durdu! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 28 Ağustos Cuma yani haftanın son iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta da devam eden yukarı yönlü seyrin ardından rakamlarda yaşanan durağan hareket sonrası gözler güncel altın fiyatları alış satış tablosuna çevrildi. Özellikle de "Gram altın ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları bugün yani 28 Ağustos Cuma günü ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...
Altın fiyatlarının yatay yönlü seyre geçmesinin ardından 28 Ağustos yani bugün gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
7.108,9600
7.109,7970
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.587,3200
4.588,0900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.374,3400
11.624,5200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
45.497,3400
46.355,8800
TAM ALTIN FİYATI
45.566,00
46.179,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.662,62
23.233,29
ZİYNET ALTINI FİYATI
45.467,33
46.324,49
ATA ALTIN FİYATI
46.424,96
47.592,95
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.856,91
5.108,79
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.411,72
6.645,02
GREMSE ALTIN FİYATI
113.421,00
115.011,00