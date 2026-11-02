Altında sert düşüş! Gram altında düşüş sürecek mi, yükselecek mi? İşte, 2 Kasım 2026 canlı altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında düşüş yeni haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. 2 Kasım canlı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alırken gram altın ve çeyrek altının yönü merak ediliyor. Peki, gram altında düşüş sürecek mi, altın yeniden yükselecek mi? İşte, 2 Kasım 2026 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatlarında son durum…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Ekim ayını kayıpla tamamlayan altın piyasasında kasım ayının ilk işlem gününde oluşan fiyatlar yakından izleniyor. Altın alım satımı yapacak olanlar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durumu takip ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Kasım canlı altın fiyatları…
ALTIN DAHA DA DÜŞECEK Mİ, NEDEN DÜŞÜYOR?
Altın fiyatlarındaki düşüşte merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler etkili oluyor. Fed ve diğer merkez bankalarının faizleri yüksek tutabileceği, hatta yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisi altın üzerindeki satış baskısını artırıyor.
Petrol ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini güçlendirmesi de altın fiyatlarını baskılıyor. Ayrıca küresel piyasalardaki satışlar sırasında nakde geçmek isteyen yatırımcıların altın pozisyonlarını kapatması da düşüşü hızlandırabiliyor.
GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Gram altının yönünü belirleyen en önemli etkenlerden biri ons altın fiyatındaki hareketler oluyor. Ons altının kritik psikolojik destek seviyelerinin altına gerilemesi, gram altında da kısa vadeli dalgalanma ve satış baskısının sürebileceğine işaret ediyor.
ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?
Altın fiyatlarında yükselişin ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir tarih bulunmuyor. Kısa vadeli düşüşlere rağmen Goldman Sachs ve Bank of America (BofA) gibi uluslararası yatırım bankaları, uzun vadeli yükseliş beklentilerini koruyor.
Altının yeniden yükselişe geçmesinde merkez bankalarının faiz politikaları, enflasyon verileri ve küresel piyasalardaki gelişmeler belirleyici olacak.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.275,57
Satış: 6.276,68
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.909,44
Satış: 3.909,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.041,01
Satış: 10.508,11
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.169,25
Satış: 40.9283,26
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.087,58
Satış: 20.594,23
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.301,10
Satış: 41.062,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.423,59
Satış: 42.478,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90