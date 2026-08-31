Amedspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in 3. haftasında dikkatler Amedspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Bordo-mavili ekip, deplasmanda kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek isterken Amedspor da saha avantajını kullanıp güçlü rakibinden puan çıkarmanın peşinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve iki takımın muhtemel kadroları merak ediliyor. Peki, Amedspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadele öncesi öne çıkan detaylar ve beklenen 11’ler...