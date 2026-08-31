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        Haberler Bilgi Amedspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Amedspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Amedspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek. Sezona kayıpsız devam etmek isteyen bordo-mavililer, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yaparken Amedspor ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Maç öncesinde yayın bilgileri ve takımların sahaya çıkması beklenen kadroları futbolseverlerin gündeminde. Peki, Amedspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        Süper Lig’in 3. haftasında dikkatler Amedspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Bordo-mavili ekip, deplasmanda kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek isterken Amedspor da saha avantajını kullanıp güçlü rakibinden puan çıkarmanın peşinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve iki takımın muhtemel kadroları merak ediliyor. Peki, Amedspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadele öncesi öne çıkan detaylar ve beklenen 11’ler...

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        AMEDSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Amedspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek.

        Diyarbakır Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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        AMEDSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Amedspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Amedspor: Lafont, Krasniqi, Mehmet Yeşil, Bates, Dellova, Sor, Raveloson, Gökhan Gül, Saba, Ballet, Orban.

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Onuachu.

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        #Amedspor
        #maç
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