Anne Yarısı nerede çekiliyor? Yeni dizi Anne Yarısı oyuncuları kimler, hangi şehirde çekiliyor, 1. bölümde neler olacak?

ANNE YARISI 1. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Hamile sevgilisine saldıran iki holiganı bıçaklayarak sekiz yıl Alman hapishanesinde yatan Ali, çıktığı gün çocuğunun yaşadığını öğrenir. Artık tek amacı kızını bularak kaybettikleri yılların acısını çıkartmaktır.

Ablasının ölümü üzerine yeni doğmuş yeğenini sahiplenen Zeynep, bebeğe Ege ismini verir ve onu hayatının merkezine koyar. Annesi ölmüş, babası ise belki de hiç hapishaneden çıkamayacak olan yeğenini öz çocuğu gibi bağrına basar.

Ali’nin kızını almak için İzmir’e geldiğini öğrenen Zeynep önce onu kaçırmaya çalışacak ancak Ali buna izin vermeyecektir.

Ali kızını yanına alarak ailesinin yaşadığı Kapadokya’ya dönerken ilk raundu kazanmıştır ancak hesaplayamadığı tek nokta Zeynep ve Ege’nin birbirlerine olan düşkünlükleri, aralarındaki güçlü ve sarsılmaz bağdır.