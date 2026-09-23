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        Haberler Bilgi Anne Yarısı nerede çekiliyor? Yeni dizi Anne Yarısı oyuncuları kimler, hangi şehirde çekiliyor, 1. bölümde neler olacak?

        Anne Yarısı nerede çekiliyor? Yeni dizi Anne Yarısı oyuncuları kimler, hangi şehirde çekiliyor, 1. bölümde neler olacak?

        NOW TV'nin yeni dizisi Anne Yarısı, yayın hayatına başlamaya hazırlanırken çekim yerleri de izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. 22 Eylül Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin tanıtım görüntülerinde yer alan tarihi mekanlar, izleyicilerin dikkatini çekti. Diziyi takip etmek isteyenler, "Anne Yarısı nerede çekiliyor, dizinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Altay Konağı hangi şehirde bulunuyor?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Anne Yarısı'nın çekim noktaları ve diziyle ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        NOW TV’nin yeni sezon yapımlarından Anne Yarısı, hikâyesi kadar çekildiği mekanlarla da izleyicilerin ilgisini çekiyor. 22 Eylül Salı günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan dizinin tanıtım filmlerinde ve afişlerinde görülen tarihi atmosfer, çekim yerlerine yönelik merakı artırdı. Peki, Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor, Altay Konağı nerede, dizinin oyuncuları ve konusu ne? İşte dizinin çekim mekanları ve yeni yapımla ilgili merak edilen bilgiler...

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        ANNE YARISI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Anne Yarısı dizisinin çekimleri, Kapadokya’nın tarihi atmosferiyle dikkat çeken noktalarından biri olan Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde gerçekleştiriliyor.

        Dizi, Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa (Sinasos) köyünde bulunan özel bir otelde çekiliyor. Tarihi dokusu ve mimarisiyle öne çıkan bölge, dizinin atmosferine önemli bir katkı sağlıyor.

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        ANNE YARISI 1. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

        Hamile sevgilisine saldıran iki holiganı bıçaklayarak sekiz yıl Alman hapishanesinde yatan Ali, çıktığı gün çocuğunun yaşadığını öğrenir. Artık tek amacı kızını bularak kaybettikleri yılların acısını çıkartmaktır.

        Ablasının ölümü üzerine yeni doğmuş yeğenini sahiplenen Zeynep, bebeğe Ege ismini verir ve onu hayatının merkezine koyar. Annesi ölmüş, babası ise belki de hiç hapishaneden çıkamayacak olan yeğenini öz çocuğu gibi bağrına basar.

        Ali’nin kızını almak için İzmir’e geldiğini öğrenen Zeynep önce onu kaçırmaya çalışacak ancak Ali buna izin vermeyecektir.

        Ali kızını yanına alarak ailesinin yaşadığı Kapadokya’ya dönerken ilk raundu kazanmıştır ancak hesaplayamadığı tek nokta Zeynep ve Ege’nin birbirlerine olan düşkünlükleri, aralarındaki güçlü ve sarsılmaz bağdır.

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        ANNE YARISI DİZİSİ OYUNCULARI

        Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu başrolleri paylaşıyor. Kadroda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

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