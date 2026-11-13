Antalya'da bugün okullar tatil mi? 13 Kasım Cuma Antalya’da yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Antalya'da 13 Kasım Cuma günü okulların tatil olup olmadığı, COP31 nedeniyle iki gün boyunca uzaktan eğitim yapılan ilçelerde yaşayan öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te eğitim öğretimin yeniden yüz yüze yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, Antalya'da bugün okullar açık mı, uzaktan eğitim kararı uzatıldı mı?