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        Haberler Bilgi Antalya'da bugün okullar tatil mi? 13 Kasım Cuma Antalya’da yüz yüze eğitim devam edecek mi?

        Antalya'da bugün okullar tatil mi? 13 Kasım Cuma Antalya’da yüz yüze eğitim devam edecek mi?

        Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim yapılan ilçelerde, gözler 13 Kasım Cuma günü uygulanacak eğitim kararına çevrildi. Zirvenin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmadığını ve yüz yüze eğitimin yeniden başlayıp başlamadığını araştırıyor. Peki, Antalya'da bugün okullar var mı? İşte son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 07:07 Güncelleme:
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        Antalya'da 13 Kasım Cuma günü okulların tatil olup olmadığı, COP31 nedeniyle iki gün boyunca uzaktan eğitim yapılan ilçelerde yaşayan öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te eğitim öğretimin yeniden yüz yüze yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, Antalya'da bugün okullar açık mı, uzaktan eğitim kararı uzatıldı mı?

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        13 KASIM CUMA ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Antalya'da 13 Kasım Cuma günü okulların tatil edildiğine veya uzaktan eğitime geçileceğine ilişkin yeni bir resmi karar bulunmuyor. COP31 nedeniyle alınan önceki karar kapsamında uygulanan uzaktan eğitim, 11-12 Kasım tarihlerini kapsıyordu. Bu nedenle mevcut durumda eğitim öğretimin yüz yüze devam etmesi bekleniyor.

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        ANTALYA'DA BUGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

        COP31 Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından eğitim takviminde de normal düzene dönülmesi bekleniyor. Yeni bir resmi açıklama yapılmadığı takdirde öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü yeniden sınıflarında ders başı yapacak.

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        HANGİ İLÇELERDE UZAKTAN EĞİTİM YAPILMIŞTI?

        COP31 Liderler Zirvesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Antalya'nın 7 ilçesinde uzaktan eğitim kararı uygulanmıştı. Bu ilçeler şöyle sıralanmıştı:

        Aksu

        Döşemealtı

        Konyaaltı

        Kepez

        Manavgat

        Muratpaşa

        Serik

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        Bu ilçelerde 11 ve 12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim yapılmıştı. 13 Kasım Cuma günü için yeni bir tatil veya uzaktan eğitim kararı açıklanmadığı sürece yüz yüze eğitimin devam etmesi bekleniyor.

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        #okul
        #Antalya
        #tatil
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