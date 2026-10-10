AÖF KAYIT TAKVİMİ 2026: Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, ders ekle-sil nasıl ve nereden yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde (AÖF) 2026-2027 eğitim öğretim yılının güz dönemi kayıt yenileme işlemleri öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Yeni dönemde eğitimlerine devam edecek öğrenciler, ders seçimlerini ve kayıt ücretlerini yatırma işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamaya çalışıyor. Kayıt yenileme takviminde son tarihin yaklaşmasıyla birlikte başvuru adımları, ders ekleme ve silme işlemleri ile ödeme sürecine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki, AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri hangi gün sona erecek, ders seçimi nereden ve nasıl yapılacak? İşte 2026 AÖF kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilen detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler için 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme sürecinde son günlere giriliyor. Eğitimlerini sürdürebilmek için gerekli işlemleri henüz tamamlamayan öğrenciler, üniversitenin belirlediği takvimi yakından takip ediyor. Ders seçimi, kayıt bedelinin ödenmesi ve dönemlik işlemlerin tamamlanmasına ilişkin detaylar araştırılırken, kayıt yenileme süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman, ders ekleme ve silme işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2026 güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ve öğrencilerin bilmesi gereken ayrıntılar...
AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci, 5 Ekim Pazartesi günü başladı. Akademik takvim doğrultusunda öğrenciler, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar ders seçimlerini yaparak kayıt ücretlerini ödeyebilecek.
Bu dönem kayıt yenileme sisteminde önemli bir değişiklik de uygulanıyor. Geçmiş yıllarda öğrencilerin dersleri fakülte tarafından otomatik olarak belirlenirken, yeni düzenlemeyle birlikte ders seçimi sorumluluğu öğrencilere bırakıldı. Buna göre açıköğretim öğrencilerinin almak istedikleri dersleri kendilerinin seçmesi ve ödeme işlemlerini tamamlayarak kayıtlarını yenilemesi gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, güz dönemine ait ders seçimlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Öğrenci Bilgi Sistemi'ne e-Devlet hesapları veya öğrenci şifreleriyle giriş yapan adaylar, kayıt yenileme işlemlerine başlayabilecek.
Sistemdeki Ders Ekle-Sil sekmesi üzerinden alınabilecek zorunlu ve seçmeli dersler incelenerek yeni dönem ders programı oluşturulabilecek. Öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 8 ders seçebilecek ve toplam ders yükleri 45 AKTS'yi geçemeyecek. Derslerin belirlenmesinin ardından hesaplanan kayıt yenileme ücretinin ödenmesiyle süreç tamamlanacak.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, ÖDEME NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme ücretleri, öğrencilerin eğitim gördükleri bölüm ve tercih ettikleri derslere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle ödenecek tutar her öğrenci için aynı olmayabiliyor.
Ders seçimlerini tamamlayan öğrenciler, Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü ekranından kendileri için belirlenen ödeme miktarını öğrenebilecek. Kayıt yenileme bedelleri kredi kartı, banka kartı, Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecek. Ödemenin tamamlanmasıyla birlikte güz dönemi kayıt yenileme işlemi sonuçlandırılabilecek.
AÖF 2026-2027 GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimi belli oldu. Akademik takvime göre öğrenciler, dönemin ilk sınavlarına 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde katılacak. Güz dönemi ara sınavlarının ardından yarıyıl sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
Öte yandan, sınavlara katılacakları merkezi değiştirmek isteyen öğrencilerin tercih işlemlerini 19 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde yapılan sınav merkezi tercihleri, güz dönemi ara sınavları için geçerli olacak.