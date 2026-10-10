AÖF KAYIT TAKVİMİ 2026: Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, ders ekle-sil nasıl ve nereden yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler için 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme sürecinde son günlere giriliyor. Eğitimlerini sürdürebilmek için gerekli işlemleri henüz tamamlamayan öğrenciler, üniversitenin belirlediği takvimi yakından takip ediyor. Ders seçimi, kayıt bedelinin ödenmesi ve dönemlik işlemlerin tamamlanmasına ilişkin detaylar araştırılırken, kayıt yenileme süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman, ders ekleme ve silme işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2026 güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ve öğrencilerin bilmesi gereken ayrıntılar...