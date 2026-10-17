AÖF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2026-2027: AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde (AÖF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. Akademik takvim doğrultusunda 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da başlayan ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler, son başvuru tarihine odaklandı. Yeni dönemde eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar, işlemlerini hangi tarihe kadar gerçekleştirebileceklerini ve kayıt yenileme sürecinin nasıl ilerlediğini araştırıyor. Peki, AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman sona erecek, son gün hangi tarih? İşte Anadolu Üniversitesi 2026-2027 AÖF akademik ve kayıt takvimi…
Açıköğretim eğitimine devam eden binlerce öğrencinin gündeminde AÖF güz dönemi kayıt yenileme takvimi yer alıyor. Anadolu Üniversitesinin 2026-2027 akademik yılı için belirlediği takvim kapsamında, 5 Ekim'de başlayan kayıt yenileme ve ders seçimi sürecinde sona yaklaşılıyor. Henüz işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler, kayıtlarını tamamlamak için ne kadar süreleri kaldığını merak ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman, güz dönemi kayıtları hangi tarihte bitecek? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme takvimine ilişkin bilinmesi gerekenler…
AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
5 Ekim'de başlayan AÖF güz dönemi kayıt yenileme süreci, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanacak. Öğrencilerin bu tarihe kadar işlemlerini bitirmesi gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme süreci, ders seçimi ve dönem ücretinin yatırılması olmak üzere iki adımdan oluşuyor. Öğrencilerin öncelikle öğrenci otomasyon sistemine giriş yaparak alacakları dersleri belirlemesi gerekiyor.
Ders seçiminin ardından dönem öğretim gideri ödenerek kayıt yenileme işlemi tamamlanabiliyor. Öğrencilerin ödeme sonrasında kayıt durumlarını sistem üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor.