AÖF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2026-2027: AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

Açıköğretim eğitimine devam eden binlerce öğrencinin gündeminde AÖF güz dönemi kayıt yenileme takvimi yer alıyor. Anadolu Üniversitesinin 2026-2027 akademik yılı için belirlediği takvim kapsamında, 5 Ekim'de başlayan kayıt yenileme ve ders seçimi sürecinde sona yaklaşılıyor. Henüz işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler, kayıtlarını tamamlamak için ne kadar süreleri kaldığını merak ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman, güz dönemi kayıtları hangi tarihte bitecek? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme takvimine ilişkin bilinmesi gerekenler…