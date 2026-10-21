AÖF kayıtları ne zaman bitiyor? Anadolu AÖF kayıtları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Özel Röportaj - 20 Ekim 2026 (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Habertürk'te)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV canlı yayınında Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayarak sermaye piyasalarında yürütülen denetimler, manipülasyonla mücadele ve tasfiye sürecine alınan fonlarla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek; tasfiye sürecinde temel ilkelerin şeffa... Daha Fazla Göster Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV canlı yayınında Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayarak sermaye piyasalarında yürütülen denetimler, manipülasyonla mücadele ve tasfiye sürecine alınan fonlarla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek; tasfiye sürecinde temel ilkelerin şeffaflık, etkinlik ve adalet olduğunu belirterek kamu kaynaklarının kesinlikle kullanılmayacağını vurguladı. Küçük yatırımcıların ve para piyasası fonlarının önceliklendirildiğini aktaran Şimşek, TBMM gündemindeki düzenlemeler, 1 milyon TL'ye kadar ara ödemeler, fon rehberi uygulaması ve piyasa bozucu faaliyetlere karşı devreye alınacak yapısal tedbirlerin ayrıntılarını paylaştı. Daha Az Göster