AÖF kayıtları ne zaman bitiyor? Anadolu AÖF kayıtları nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri açıktan üniversite okuyan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri sonrası öğrenciler sınavlara katılım sağlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının güz dönemi kayıt takvimi uzatıldı. Peki AÖF kayıtları ne zaman bitiyor? Anadolu AÖF kayıtları nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ve adayların kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla ek süre tanındı. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, e-Kampüs ve Anadolu Mobil platformları üzerinden ders materyallerine erişerek öğrenim süreçlerini sürdürebilecek. Peki AÖF kayıtları son gün ne zaman ve kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının güz dönemi kayıt takvimi 23 Ekim tarihine uzatıldu. Ders seçimini henüz yapmayan, dönem ücretini yatırmayan veya ikinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyenler için son işlem saatleri belli oldu. AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2026 tarihinde saat 17.00’da sona erecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt süresinin uzatılmasıyla birlikte öğrenciler, güz dönemine ait ders seçimlerini ve ödeme işlemlerini tamamlamak için yeniden zaman kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıt yenileme işlemleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Öğrencilerin e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak Ders Ekle/Sil bölümünden alacakları dersleri belirlemeleri gerekiyor. Ödemeler kredi veya banka kartının yanı sıra Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanallarından da yapılabiliyor.