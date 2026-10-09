Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SINAV TAKVİMİ 2026: Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, saat kaçta?

        AÖL SINAV TAKVİMİ 2026: Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, saat kaçta?

        MEB, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerini duyurdu. Liseyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖL sınavlarını kayıt yenileme işlemlerini tamamlamasının ardından olabilecek. Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları aralık ayında yapılacak. Sınava girecek adaylar tam tarih araştırması yapıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 00:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı için geri sayım başladı. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak isteyen adayların gündeminde sınav kuralları ve oturum saatleri yer alıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, saat kaçta?

        2

        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının tarihi şu şekilde;

        • Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da
        • Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00’te yapılacak.
        3

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Yazılı sınava girecek adaylar, 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Milli Eğitim Bakanlığı
        #MEB
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray evinde hata yapmadı!
        Galatasaray evinde hata yapmadı!
        Çelik: Linç kampanyasına müsaade etmeyeceğiz
        Çelik: Linç kampanyasına müsaade etmeyeceğiz
        A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi!
        TFF'de seçim yok, 5 istifa var!
        TFF'de seçim yok, 5 istifa var!
        Maltepe'deki çökmeye ilişkin 2 tutuklama
        Maltepe'deki çökmeye ilişkin 2 tutuklama
        A Milli Takım'da Montella dönemi 40 maç sürdü!
        A Milli Takım'da Montella dönemi 40 maç sürdü!
        ABD ile Rusya dizel konusunda anlaştı
        ABD ile Rusya dizel konusunda anlaştı
        Fonların ödenmesine ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te
        Fonların ödenmesine ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te
        "11 Eylül'den esinlendiğini itiraf etti"
        "11 Eylül'den esinlendiğini itiraf etti"
        Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı
        Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı
        Güllü'nün davasında karar!
        Güllü'nün davasında karar!
        "Suç işleyenin yargı yakasına yapışır"
        "Suç işleyenin yargı yakasına yapışır"
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Balkanlardan sıcak hava geliyor! "Pastırma'nın ardından sağanak başlayacak
        Balkanlardan sıcak hava geliyor! "Pastırma'nın ardından sağanak başlayacak
        Zayıflama iğnelerinin tahtı sallanıyor mu?
        Zayıflama iğnelerinin tahtı sallanıyor mu?
        İflas etti
        İflas etti
        Necla Uygur'a veda
        Necla Uygur'a veda
        Kentsel dönüşüm sebebiyle taşındığı Maltepe'deki binada can verdi!
        Kentsel dönüşüm sebebiyle taşındığı Maltepe'deki binada can verdi!
        Kızını toprağa verdi
        Kızını toprağa verdi
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi