AÖL SINAV TAKVİMİ 2026: Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, saat kaçta?
MEB, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerini duyurdu. Liseyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖL sınavlarını kayıt yenileme işlemlerini tamamlamasının ardından olabilecek. Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları aralık ayında yapılacak. Sınava girecek adaylar tam tarih araştırması yapıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, saat kaçta?
Giriş: 10 Ekim 2026 - 00:03 Güncelleme:
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı için geri sayım başladı. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak isteyen adayların gündeminde sınav kuralları ve oturum saatleri yer alıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, saat kaçta?
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının tarihi şu şekilde;
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yazılı sınava girecek adaylar, 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
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