AÖL SINAV TAKVİMİ 2026: Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, saat kaçta?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı için geri sayım başladı. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak isteyen adayların gündeminde sınav kuralları ve oturum saatleri yer alıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, saat kaçta?