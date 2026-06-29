Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL SINAV TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        AÖL SINAV TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına katılacak öğrenciler için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre yapılacak AÖL sınavları, üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınava hazırlanan adaylar, oturum tarihleri ve saatlerinin yanı sıra sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi de merak ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak, sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 13:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre düzenlenecek sınavlar, toplam üç oturum halinde yapılacak. AÖL sınavlarına katılacak adaylar, sınav günleri ve oturum saatlerinin yanı sıra giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını da araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi hangi ekrandan alınacak? İşte AÖL sınav takvimi haberimizde...

        2

        AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        MEB takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

        3

        AÖL 3. DÖNEM SINAV SAATLERİ

        AÖL 3. dönem sınavlarının ilk oturumu 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Aynı gün düzenlenecek ikinci oturum ise saat 14.00’te başlayacak.

        Sınav sürecinin üçüncü ve son oturumu 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Adayların, sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları önem taşıyor.

        4

        AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        AÖL 3. dönem sınavlarına katılacak adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerine 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren erişebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili Açık Öğretim sistemi üzerinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktısını alabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silivri'de korkutan tarla yangını: Polis vatandaşları uyardı

        İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi üzerine polis ekipleri, vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyarıda bulundu. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
        Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak?
        Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak?
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi