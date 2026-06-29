AÖL SINAV TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına katılacak öğrenciler için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre yapılacak AÖL sınavları, üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınava hazırlanan adaylar, oturum tarihleri ve saatlerinin yanı sıra sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi de merak ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak, sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre düzenlenecek sınavlar, toplam üç oturum halinde yapılacak. AÖL sınavlarına katılacak adaylar, sınav günleri ve oturum saatlerinin yanı sıra giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını da araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi hangi ekrandan alınacak? İşte AÖL sınav takvimi haberimizde...
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAV SAATLERİ
AÖL 3. dönem sınavlarının ilk oturumu 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Aynı gün düzenlenecek ikinci oturum ise saat 14.00’te başlayacak.
Sınav sürecinin üçüncü ve son oturumu 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Adayların, sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları önem taşıyor.
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖL 3. dönem sınavlarına katılacak adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerine 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren erişebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili Açık Öğretim sistemi üzerinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktısını alabilecek.