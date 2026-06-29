Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre düzenlenecek sınavlar, toplam üç oturum halinde yapılacak. AÖL sınavlarına katılacak adaylar, sınav günleri ve oturum saatlerinin yanı sıra giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını da araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi hangi ekrandan alınacak? İşte AÖL sınav takvimi haberimizde...