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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Lise 2026 2027 AÖL sınav takvimi

        AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Lise 2026 2027 AÖL sınav takvimi

        AÖL sınav takvimi duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi sınavları öncesi AÖL sınav giriş belgesi MEB duyurusu ile erişime açılacak. Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesiyle girecekler. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav takvimini duyurdu. AÖL sınavları, sınav uygulama takviminde belirtilen tarihlerde ve oturum saatlerinde yapılacak. İşte, AÖL sınav tarihleri ve saat bilgisi

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        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının tarihi şu şekilde;

        • Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da
        • Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00’te yapılacak.
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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Yazılı sınava girecek adaylar, 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

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        #aöl sınavları
        #MEB
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