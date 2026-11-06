ARA TATİL NE ZAMAN 2026? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile 2026-2027 ara tatil tarihleri belli oldu!

Kasım ara tatili hakkında araştırmalar her geçen gün artıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tüm hızıyla devam ederken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kısa bir tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimiyle ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli olurken son ders zilinin ne zaman çalacağı merak ediliyor. Özellikle tatilin hafta sonlarıyla birlikte kaç güne ulaşacağı ve öğrencilerin okul sıralarına ne zaman döneceği araştırılıyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar ayın kaçında kapanacak? İşte MEB 2026-2027 takvimi ile 1. ve 2. ara tatil tarihleri…