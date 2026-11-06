ARA TATİL NE ZAMAN 2026? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile 2026-2027 ara tatil tarihleri belli oldu!
2026 Kasım ara tatili için geri sayım sürüyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, ilk ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Öğrencilerin kaç gün tatil yapacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili tarihi belli oldu. Böylece hafta sonlarıyla birleşecek tatilin süresi ve derslerin yeniden başlayacağı gün netlik kazandı. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı? İlk ara tatil 9 gün mü sürecek, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB çalışma takvimi ile 2026-2027 ara tatil tarihleri…
Kasım ara tatili hakkında araştırmalar her geçen gün artıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tüm hızıyla devam ederken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kısa bir tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimiyle ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli olurken son ders zilinin ne zaman çalacağı merak ediliyor. Özellikle tatilin hafta sonlarıyla birlikte kaç güne ulaşacağı ve öğrencilerin okul sıralarına ne zaman döneceği araştırılıyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar ayın kaçında kapanacak? İşte MEB 2026-2027 takvimi ile 1. ve 2. ara tatil tarihleri…
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihler arasında derslere ara verecek. Tatil öncesindeki son okul günü ise 13 Kasım Cuma olacak.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kasım ara tatili, MEB'in resmi çalışma takviminde 5 iş günü olarak yer alıyor. Ancak tatil öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün okula gitmeyecek.
ARA TATİLDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Öğrenciler, 9 günlük tatilin ardından normal eğitim programlarına dönecek.
Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak.
15 TATİL NE ZAMAN? 2027 SÖMESTR TATİLİ TARİHİ
2026-2027 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Öğrenciler iki haftalık sömestr tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2027?
MEB'in takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil yapacak. İkinci ara tatilin ardından dersler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci dönemin tamamlanmasının ardından karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
2026-2027 MEB ARA TATİL VE OKULLARIN KAPANIŞ TAKVİMİ
Birinci ara tatil: 16–20 Kasım 2026
Okulların yeniden açılması: 23 Kasım 2026
Yarıyıl (15 tatil): 25 Ocak–5 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8–12 Mart 2027
Yaz tatili başlangıcı: 25 Haziran 2027