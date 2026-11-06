Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ARA TATİL NE ZAMAN 2026? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile 2026-2027 ara tatil tarihleri belli oldu!

        ARA TATİL NE ZAMAN 2026? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? MEB takvimi ile 2026-2027 ara tatil tarihleri belli oldu!

        2026 Kasım ara tatili için geri sayım sürüyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, ilk ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Öğrencilerin kaç gün tatil yapacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili tarihi belli oldu. Böylece hafta sonlarıyla birleşecek tatilin süresi ve derslerin yeniden başlayacağı gün netlik kazandı. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı? İlk ara tatil 9 gün mü sürecek, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB çalışma takvimi ile 2026-2027 ara tatil tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kasım ara tatili hakkında araştırmalar her geçen gün artıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tüm hızıyla devam ederken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kısa bir tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimiyle ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli olurken son ders zilinin ne zaman çalacağı merak ediliyor. Özellikle tatilin hafta sonlarıyla birlikte kaç güne ulaşacağı ve öğrencilerin okul sıralarına ne zaman döneceği araştırılıyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar ayın kaçında kapanacak? İşte MEB 2026-2027 takvimi ile 1. ve 2. ara tatil tarihleri…

        2

        KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?

        Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihler arasında derslere ara verecek. Tatil öncesindeki son okul günü ise 13 Kasım Cuma olacak.

        3

        KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Kasım ara tatili, MEB'in resmi çalışma takviminde 5 iş günü olarak yer alıyor. Ancak tatil öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün okula gitmeyecek.

        4

        ARA TATİLDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Birinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Öğrenciler, 9 günlük tatilin ardından normal eğitim programlarına dönecek.

        Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak.

        5

        15 TATİL NE ZAMAN? 2027 SÖMESTR TATİLİ TARİHİ

        2026-2027 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

        Öğrenciler iki haftalık sömestr tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

        6

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2027?

        MEB'in takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

        Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil yapacak. İkinci ara tatilin ardından dersler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

        7

        2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci dönemin tamamlanmasının ardından karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.

        8

        2026-2027 MEB ARA TATİL VE OKULLARIN KAPANIŞ TAKVİMİ

        Birinci ara tatil: 16–20 Kasım 2026

        Okulların yeniden açılması: 23 Kasım 2026

        Yarıyıl (15 tatil): 25 Ocak–5 Şubat 2027

        İkinci ara tatil: 8–12 Mart 2027

        Yaz tatili başlangıcı: 25 Haziran 2027

        9

        ÖNERİLEN VİDEO

        12 yaşındaki Melek yüzünden vurulup öldü! Dayı ve yenge tutuklandı

        Adana'da, evde tabancayla yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek Göçer, kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tabancanın yere düşüp ateş aldığını öne süren Melek'in dayısı Hüseyin Can Boçkır ile yengesi Gülizar Boçkır tutuklanarak cezaevine gönderildi

        #Ara tatil
        #İlk ara tatil
        #kasım ara tatili
        #MEB
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Üç kuşaklık hırsızlık ailesi! Anne, kızı ve torunu yakalandı!
        Üç kuşaklık hırsızlık ailesi! Anne, kızı ve torunu yakalandı!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Hegseth İran savaşını savundu
        Hegseth İran savaşını savundu
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        "Deplasman krizleri Avrupa'ya sıçradı"
        "Deplasman krizleri Avrupa'ya sıçradı"
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi
        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama