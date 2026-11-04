ARA TATİL TARİHLERİ 2026-2027: İlk ara tatile sayılı günler kaldı! Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak?
Kasım ara tatili için geri sayım sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve velinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimine çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kısa bir molaya hazırlanırken tatilin hafta sonlarıyla birlikte kaç gün süreceği merak ediliyor. Özellikle okulların kapanacağı ve yeniden açılacağı tarihler araştırılıyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? İlk ara tatil 9 gün mü sürecek, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2026-2027 ara tatil takvimi ve merak edilen ayrıntılar…
Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için gün saymaya başladı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte okullarda derslere ne zaman ara verileceği merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takvimi ile birinci dönem ara tatili başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Hafta sonlarıyla birlikte ara tatilin kaç gün süreceği ve öğrencilerin ne zaman yeniden okul sıralarına dönüş yapacağı sorgulanıyor. Peki, Kasım 2026 ara tatiline kaç gün kaldı, okullar ne zaman kapanacak? Birinci ara tatil hangi gün başlayacak, ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte MEB 2026-2027 takvimi ile 1. ve 2. ara tatil tarihleri…
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihler arasında derslere ara verecek. Tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, 9 GÜN MÜ?
MEB takvimine göre 2026 Kasım ara tatili, 5 iş günü sürecek. Ancak tatilden önceki ve sonraki hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek.
Yani öğrenciler 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar dinlenme fırsatı yakalayacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem ara tatilinin tamamlanmasının ardından okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler, kaldıkları yerden derslerine devam edecek.
Kasım ara tatilinin ardından birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar sürecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.
SÖMESTR TATİLİ TARİHİ 2026: 15 TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler iki haftalık sömestr tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 9 gün boyunca okula gitmeyecek. İkinci ara tatilin ardından dersler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci dönemin tamamlanmasının ardından karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ
Birinci ara tatil: 16–20 Kasım 2026
Yarıyıl tatili: 25 Ocak–5 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8–12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027