Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için gün saymaya başladı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte okullarda derslere ne zaman ara verileceği merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takvimi ile birinci dönem ara tatili başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Hafta sonlarıyla birlikte ara tatilin kaç gün süreceği ve öğrencilerin ne zaman yeniden okul sıralarına dönüş yapacağı sorgulanıyor. Peki, Kasım 2026 ara tatiline kaç gün kaldı, okullar ne zaman kapanacak? Birinci ara tatil hangi gün başlayacak, ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte MEB 2026-2027 takvimi ile 1. ve 2. ara tatil tarihleri…