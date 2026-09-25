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        Haberler Bilgi ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON OLACAK MI? Bu akşam Arka Sokaklar var mı, 21. sezon yayın tarihi belli oldu mu, dizi final mi yaptı?

        ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON OLACAK MI? Bu akşam Arka Sokaklar var mı, 21. sezon yayın tarihi belli oldu mu, dizi final mi yaptı?

        Kanal D'nin uzun yıllardır izleyiciyle buluşan yapımlarından Arka Sokaklar'ın yeni sezonuna ilişkin gelişmeler, dizinin takipçileri tarafından yakından izleniyor. 20. sezonun tamamlanmasının ardından gözler ekibin yeni bölümler için yeniden kamera karşısına geçip geçmeyeceğine çevrildi. Dizinin yayın akışındaki yeri ve yeni sezon durumu hakkında araştırmalar hız kazanırken, izleyiciler de bu akşam ekranda olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar bugün yayınlanacak mı? Dizi 21. sezonuyla devam edecek mi, yoksa ekran macerası sona mı erdi? İşte Arka Sokaklar'ın yeni sezonuna ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 17:43 Güncelleme:
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        Arka Sokaklar’ın yeni sezon gelişmeleri, dizinin sadık izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Ekran serüveninde 20. sezonu geride bırakan yapımın 21. sezon hazırlıklarının yapılıp yapılmadığı merak edilirken, Kanal D’nin yayın programı da yakından takip ediliyor. Yeni bölümlerin ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdüren izleyiciler, bir yandan da dizinin final yapıp yapmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam Kanal D’de yayınlanacak mı? Dizi 21. sezonuyla ekranlara dönecek mi, final mi yaptı? İşte Arka Sokaklar’ın yeni sezon durumuna ilişkin son bilgiler...

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        ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Kanal D’nin 25 Eylül 2026 tarihli yayın akışına göre Arka Sokaklar bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yerine Kuralsız Sokaklar izleyiciyle buluşacak.

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        ARKA SOKAKLAR 21. SEZON OLACAK MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Arka Sokaklar’ın 21. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin yeni sezon çekimlerinin başlayıp başlamadığına ilişkin de resmi bir bilgi bulunmuyor.

        Kanal D veya yapım ekibinden gelecek açıklamalar doğrultusunda dizinin yeni sezon durumu ve yayın tarihi netlik kazanacak.

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        ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Kayıp olan Ali’nin peşine düşen ekip ondan iyi bir haber beklemektedir. Bir seminere konuşmacı olarak katılacak olan Dr. Sanem dış güçlerin dikkatini çeker. Josef ve Devran Sanem’i etkisiz hale getirmeye çalışacaktır. Yine Yolcu olmaya zorlanan Ali kirli işlere dahil edilmek için Ürgüp’e kaçırılmıştır. Ekibimiz her ne pahasına olursa olsun Ali’yi kurtarmak için her yolu deneyecektir. Bu kendi sonlarını getirecek de olsa...

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