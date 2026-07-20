ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI YENİ 2026: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, net asgari ücret ne kadar olacak?
Temmuz 2026 itibarıyla milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammı gündemdeki yerini koruyor. Enflasyon verileri ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?", "Temmuzda asgari ücret artacak mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Özel sektör çalışanlarının gözü resmi açıklamalara çevrilirken, 2026 asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, asgari ücrete yeni ara zam gelecek mi, net asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son durum...
Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri, Temmuz 2026'nın en çok merak edilen ekonomi başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan, yılın ikinci yarısında maaşlara ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin gelecek açıklamaları takip ediyor. "2026 asgari ücrete ara zam gelecek mi?", "Temmuz ayında asgari ücret artacak mı?" sorularına yanıt aranırken, resmi değerlendirmeler gündemin odağında bulunuyor. İşte asgari ücret ara zam son dakika gelişmeleri...
ASGARİ ÜCRETE YENİ MODEL Mİ GELİYOR?
Sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulamasına ilişkin değerlendirmeler gündemde yer alsa da, şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmeler ve olası düzenlemelerin, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor. Resmi açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.
ASGARİ ÜCRETE ZAMMI SON DURUM NE?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.