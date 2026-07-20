ASGARİ ÜCRETE YENİ MODEL Mİ GELİYOR?

Sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulamasına ilişkin değerlendirmeler gündemde yer alsa da, şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmeler ve olası düzenlemelerin, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor. Resmi açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.