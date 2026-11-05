Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 Ocak zammı için yeni hesaplama! Net asgari ücret kaç TL olacak?
2027 asgari ücret zammı gündemi meşgul etmeye başladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı, çalışanların ve işverenlerin gündemindeki en önemli başlıklar arasında yer alıyor. 2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret için farklı zam senaryoları değerlendiriliyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, Asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak İşte 2027 asgari ücret zammı hesaplamaları, olası zam senaryoları...
Asgari ücret zammı için gözler yıl sonuna yaklaşılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Yeni yılda milyonlarca çalışanın alacağı maaşı belirleyecek görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden asgari ücret zammı hesaplamarı hız kazandı. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret henüz kesinleşmedi. Yeni ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı görüşmelerin ardından belirlenecek. Bununla birlikte mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL 50 kuruş üzerinden farklı zam oranlarıyla hesaplamalar yapılıyor.
YÜZDE 25, 28,4 VE 30 ZAM SENARYOSUNA GÖRE ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
2026 yılında uygulanan 28 bin 75 TL 50 kuruşluk net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı zam oranlarında ortaya çıkacak maaşlar şöyle:
Yüzde 20 zam: 33 bin 690 TL 60 kuruş
Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL 38 kuruş
Yüzde 28,4 zam: 36 bin 48 TL 94 kuruş
Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL 15 kuruş
Yüzde 35 zam: 37 bin 901 TL 93 kuruş
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 28,4 ZAM YAPILIRSA NE KADAR OLACAK?
Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmini, asgari ücret hesaplamalarında kullanılan senaryolardan biri olarak öne çıkıyor. Mevcut net ücret üzerinden bu oranda artış yapılması durumunda asgari ücret yaklaşık 36 bin 49 TL'ye yükselecek.
Bu senaryoda çalışanların aylık net ücretindeki artış yaklaşık 7 bin 973 TL olacak. Ancak yıl sonu enflasyon tahmini, asgari ücret zammının otomatik olarak aynı oranda belirleneceği anlamına gelmiyor. Nihai oran, komisyon görüşmelerinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücretin belirlenmesi için bir araya gelecek.
Görüşmelerde enflasyon verileri, çalışanların alım gücü, geçim koşulları ve işverenlerin maliyetleri gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor. Komisyonun değerlendirmelerinin ardından yeni asgari ücretin aralık ayının son bölümünde açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.