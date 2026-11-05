Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 Ocak zammı için yeni hesaplama! Net asgari ücret kaç TL olacak?

        Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 Ocak zammı için yeni hesaplama! Net asgari ücret kaç TL olacak?

        2027 asgari ücret zammı gündemi meşgul etmeye başladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı, çalışanların ve işverenlerin gündemindeki en önemli başlıklar arasında yer alıyor. 2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret için farklı zam senaryoları değerlendiriliyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, Asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak İşte 2027 asgari ücret zammı hesaplamaları, olası zam senaryoları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 00:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Asgari ücret zammı için gözler yıl sonuna yaklaşılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Yeni yılda milyonlarca çalışanın alacağı maaşı belirleyecek görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden asgari ücret zammı hesaplamarı hız kazandı. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        2

        2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        2027 yılında geçerli olacak asgari ücret henüz kesinleşmedi. Yeni ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı görüşmelerin ardından belirlenecek. Bununla birlikte mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL 50 kuruş üzerinden farklı zam oranlarıyla hesaplamalar yapılıyor.

        3

        YÜZDE 25, 28,4 VE 30 ZAM SENARYOSUNA GÖRE ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

        2026 yılında uygulanan 28 bin 75 TL 50 kuruşluk net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı zam oranlarında ortaya çıkacak maaşlar şöyle:

        Yüzde 20 zam: 33 bin 690 TL 60 kuruş

        Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL 38 kuruş

        Yüzde 28,4 zam: 36 bin 48 TL 94 kuruş

        Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL 15 kuruş

        Yüzde 35 zam: 37 bin 901 TL 93 kuruş

        4

        ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 28,4 ZAM YAPILIRSA NE KADAR OLACAK?

        Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmini, asgari ücret hesaplamalarında kullanılan senaryolardan biri olarak öne çıkıyor. Mevcut net ücret üzerinden bu oranda artış yapılması durumunda asgari ücret yaklaşık 36 bin 49 TL'ye yükselecek.

        Bu senaryoda çalışanların aylık net ücretindeki artış yaklaşık 7 bin 973 TL olacak. Ancak yıl sonu enflasyon tahmini, asgari ücret zammının otomatik olarak aynı oranda belirleneceği anlamına gelmiyor. Nihai oran, komisyon görüşmelerinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak.

        5

        ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücretin belirlenmesi için bir araya gelecek.

        Görüşmelerde enflasyon verileri, çalışanların alım gücü, geçim koşulları ve işverenlerin maliyetleri gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor. Komisyonun değerlendirmelerinin ardından yeni asgari ücretin aralık ayının son bölümünde açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #asgari ücret zammı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        İsrail basınında Trump paniği
        İsrail basınında Trump paniği
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor