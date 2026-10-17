2027 Ocak asgari ücrette zam senaryoları! Asgari ücret ne kadar olacak?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam beklentileri şimdiden gündeme gelmeye başladı. Milyonlarca çalışan, yeni yılda maaşlarına ne kadar artış yapılacağını ve net asgari ücretin hangi seviyeye çıkacağını araştırıyor. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda alacağı zam, enflasyon verileri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesi, yeni ücret hesaplamalarına ilişkin beklentileri de artırdı. Peki 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2027 Ocak yeni asgari ücrette olası zam senaryoları...
Asgari ücret zammı için gözler yılın son aylarında başlayacak değerlendirmelere çevrilecek. 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenirken brüt ücret 33 bin 30 TL seviyesinde uygulanıyor. Merkez Bankasının enflasyon tahmini, yeni ücret görüşmeleri öncesinde takip edilen ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Peki 2027 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yıl sonundaki çalışmalarına çevrilecek. Komisyon görüşmelerinde işçi ve işveren taraflarının değerlendirmeleri ile ekonomik göstergelerin dikkate alınması bekleniyor.
Yeni asgari ücretin hangi tarihte açıklanacağı ve zam oranının ne olacağı henüz kesinleşmedi. 2027 yılında geçerli olacak net ve brüt ücret, resmi kararın duyurulmasıyla belli olacak.
MERKEZ BANKASININ ENFLASYON TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET ZAMMINI ETKİLEYECEK Mİ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak açıkladı. Bu oran, yıl sonu enflasyonuna ilişkin bir tahmin niteliği taşıyor ve asgari ücret zammının otomatik olarak yüzde 28 olacağı anlamına gelmiyor.
Asgari ücret belirlenirken enflasyonun yanı sıra ekonomik koşullar, çalışanların alım gücü, işverenlerin maliyetleri ve komisyon görüşmeleri de gündeme geliyor. Bu nedenle Merkez Bankasının tahmini, zam hesaplamalarında dikkate alınabilecek göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.
YÜZDE 20, 25 VE 30 ZAM SENARYOSUNA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden farklı zam oranlarıyla hesaplama yapılabiliyor.
Olası zam oranı Zam tutarı Yeni net asgari ücret
Yüzde 20 5.615,10 TL 33.690,60 TL
Yüzde 25 7.018,88 TL 35.094,38 TL
Yüzde 28 7.861,14 TL 35.936,64 TL
Yüzde 30 8.422,65 TL 36.498,15 TL
Yüzde 35 9.826,43 TL 37.901,93 TL
Tabloda yer alan tutarlar, mevcut net asgari ücret üzerinden matematiksel olarak hesaplanan örnek senaryolardır. Bunlar resmi zam oranları veya açıklanmış yeni maaşlar değildir. 2027 yılında uygulanacak net ücret, resmi kararın ardından kesinleşecek.
ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 28 ZAM YAPILIRSA MAAŞ KAÇ TL OLUR?
Merkez Bankasının yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden örnek bir hesaplama yapıldığında, mevcut net asgari ücret 35 bin 936 lira 64 kuruşa yükseliyor. Bu senaryoda aylık artış 7 bin 861 lira 14 kuruş oluyor.
Ancak yıllık enflasyon tahmini ile asgari ücrete yapılacak zam oranı birbirinden farklı kavramlar. Komisyonun alacağı karar, enflasyon beklentisinin üzerinde veya altında bir artışa işaret edebilir.