MERKEZ BANKASININ ENFLASYON TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET ZAMMINI ETKİLEYECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak açıkladı. Bu oran, yıl sonu enflasyonuna ilişkin bir tahmin niteliği taşıyor ve asgari ücret zammının otomatik olarak yüzde 28 olacağı anlamına gelmiyor.

Asgari ücret belirlenirken enflasyonun yanı sıra ekonomik koşullar, çalışanların alım gücü, işverenlerin maliyetleri ve komisyon görüşmeleri de gündeme geliyor. Bu nedenle Merkez Bankasının tahmini, zam hesaplamalarında dikkate alınabilecek göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.