Asırlık Gece dizisi konusu ve oyuncuları: Asırlık Gece 4. bölüm ne zaman, kaç bölümden oluşuyor?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 15 Temmuz darbe girişimini gerçek olaylardan ilham alan hikâyesiyle ekranlara taşıyan Asırlık Gece, 4. bölümüyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" kitabından uyarlanan yapım, sürükleyici anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yeni bölüm ile dizinin konusu, oyuncuları ve hikâyesine ilişkin ayrıntılar yeniden gündeme gelirken, "Asırlık Gece dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?" soruları da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Asırlık Gece dizisi hakkında merak edilenler...
Asırlık Gece 4. bölüm için geri sayım sürerken, TRT 1'in ilgi gören yapımına ilişkin aramalar hız kazandı. 15 Temmuz gecesinde yaşanan kritik olayları belgeler, tanık anlatımları ve dramatik sahnelerle izleyiciye aktaran dizi, yayınlanan ilk bölümleriyle geniş yankı uyandırmıştı. Yeni bölüm öncesinde "Asırlık Gece konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi gerçek olayları anlatıyor?" soruları internetin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alırken, dizinin güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesi bir kez daha merak konusu oldu. İşte bilgiler...
ASIRLIK GECE 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bölümler aynı anda TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de erişime açılacak. Yapım, 4. bölümden itibaren her cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.
ASIRLIK GECE DİZİSİ KONUSU NE?
Asırlık Gece dizisi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşanan kritik gelişmeleri ve o gece verilen mücadeleyi anlatıyor. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, darbe girişiminin hazırlık sürecini, önemli dönüm noktalarını ve yaşanan olayları belge ve tanıklıklar ışığında ekrana taşıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, köprüler ve TRT binası gibi stratejik noktalarda yaşanan gelişmeleri odağına alan dizi, yakın tarihin en kritik gecelerinden birini farklı yönleriyle ele alıyor.
ASIRLIK GECE OYUNCULARI KİMLER?
Güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasının birbirinden başarılı isimleri yer alıyor. Gerçek tarihi şahsiyetleri ve o gecenin kahramanlarını canlandıran oyuncu kadrosunda şu isimler öne çıkıyor:
Rüzgar Aksoy (Ömer Halisdemir rolünde)
Erkan Petekkaya
Burak Sergen
Emir Benderlioğlu
Tolga Mendi
Murat Aygen
Yavuz Bingöl
Altan Akışık