Asırlık Gece dizisi konusu ve oyuncuları: Asırlık Gece 4. bölüm ne zaman, kaç bölümden oluşuyor?

Asırlık Gece 4. bölüm için geri sayım sürerken, TRT 1'in ilgi gören yapımına ilişkin aramalar hız kazandı. 15 Temmuz gecesinde yaşanan kritik olayları belgeler, tanık anlatımları ve dramatik sahnelerle izleyiciye aktaran dizi, yayınlanan ilk bölümleriyle geniş yankı uyandırmıştı. Yeni bölüm öncesinde "Asırlık Gece konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi gerçek olayları anlatıyor?" soruları internetin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alırken, dizinin güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesi bir kez daha merak konusu oldu. İşte bilgiler...