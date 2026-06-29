AŞURE AYI TARİHLERİ 2026: Aşure ayı ne zaman bitecek, son gün ne zaman? Muharrem ayı bitiş tarihi...
Muharrem ayının sona ereceği tarih, Hicri takvime göre her yıl değiştiği için vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. Aşure Günü'nün ardından Muharrem ayının kaç gün sürdüğü ve hangi tarihte tamamlanacağı merak konusu oldu. Dini günler takvimine yönelen vatandaşlar, "Aşure ayı ne zaman bitecek, Muharrem ayının son günü hangi tarihe denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Aşure ayının bitiş tarihi ve Muharrem ayına ilişkin merak edilen detaylar...
Aşure Günü’nün ardından Muharrem ayının ne zaman sona ereceği merak edilmeye başlandı. Hicri takvime göre belirlenen dini gün ve aylar miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geldiği için vatandaşlar, Muharrem ayının bitiş tarihini araştırıyor. Aşure geleneğinin hangi tarihe kadar sürdürülebileceği ve ayın son gününün ne zamana denk geldiği de en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Aşure ayı ne zaman bitecek, Muharrem ayının son günü hangi tarih? İşte merak edilen ayrıntılar...
AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe günü gün doğumuyla birlikte idrak edilmeye başlandı. Manevi yönüyle bu özel gün, aynı gün akşam saatlerine kadar yoğun şekilde yaşansa da aşure geleneği yalnızca 10 Muharrem ile sınırlı kalmıyor. Toplumda aşure pişirme, dağıtma, komşularla ve yakınlarla paylaşma geleneği Muharrem ayı boyunca devam ediyor.
Bu kapsamda aşure ikramları, 25 Haziran’dan başlayarak Muharrem ayının sona ereceği 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar sürdürülebiliyor.
AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI FAZİLETLERİ NELER?
Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de kıymeti vurgulanan ve “Allah’ın ayı” olarak anılan mübarek zaman dilimlerinden biridir.
Bu ay içerisinde yer alan Aşure Günü ise Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya ulaşması ve Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi önemli olaylarla ilişkilendirilerek özel bir anlam kazanmıştır.
Müslümanlar, bu anlamlı günü ibadetle geçirmek adına oruç tutmayı, dua etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı tercih eder.