AŞURE AYI TARİHLERİ 2026: Aşure ayı ne zaman bitecek, son gün ne zaman? Muharrem ayı bitiş tarihi...

Aşure Günü’nün ardından Muharrem ayının ne zaman sona ereceği merak edilmeye başlandı. Hicri takvime göre belirlenen dini gün ve aylar miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geldiği için vatandaşlar, Muharrem ayının bitiş tarihini araştırıyor. Aşure geleneğinin hangi tarihe kadar sürdürülebileceği ve ayın son gününün ne zamana denk geldiği de en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Aşure ayı ne zaman bitecek, Muharrem ayının son günü hangi tarih? İşte merak edilen ayrıntılar...