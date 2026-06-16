AŞURE GÜNÜ 2026: Aşure günü Muharrem ayının kaçına denk geliyor? Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Aşure Günü 2026 yaklaşırken, vatandaşlar bu anlamlı günün tarihini ve Muharrem ayı içindeki yerini araştırmaya başladı. İslam alemi için büyük önem taşıyan Aşure Günü’nün hangi tarihte idrak edileceği ve Muharrem ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem’in başlangıç tarihi ve Aşure Günü’nün hangi güne denk geldiğiyle ilgili tüm ayrıntılar, 2026 dini takvimi kapsamında yoğun ilgi görüyor. İşte Aşure günü Muharrem ayının kaçına denk geliyor? Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?