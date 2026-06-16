AŞURE GÜNÜ 2026: Aşure günü Muharrem ayının kaçına denk geliyor? Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Aşure Günü 2026 için araştırmalar hız kazandı! İslam dünyasında büyük manevi değere sahip olan bu özel günün, Muharrem ayının kaçıncı gününe denk geldiği ve hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure Günü hangi gün kutlanacak? Peki, Aşure günü Muharrem ayının kaçına denk geliyor? Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
Aşure Günü 2026 yaklaşırken, vatandaşlar bu anlamlı günün tarihini ve Muharrem ayı içindeki yerini araştırmaya başladı. İslam alemi için büyük önem taşıyan Aşure Günü’nün hangi tarihte idrak edileceği ve Muharrem ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem’in başlangıç tarihi ve Aşure Günü’nün hangi güne denk geldiğiyle ilgili tüm ayrıntılar, 2026 dini takvimi kapsamında yoğun ilgi görüyor. İşte Aşure günü Muharrem ayının kaçına denk geliyor? Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, İslam dünyasında önemli ve anlamlı bir yere sahip olan Aşure Günü’nün 2026 yılı tarihi belli oldu. Pek çok mucizevi olayla ilişkilendirilen bu mübarek gün, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Aynı zamanda Aşure Günü, hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 yılında Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, 16 Haziran Salı günü başlayacak.