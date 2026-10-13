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        Haberler Bilgi Spor Atletico Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid - Manchester United maçı izle

        Atletico Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid - Manchester United maçı izle

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Manchester United, ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, sahasında oynayacağı maçta taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. İngiliz ekibi Manchester United ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Taraftarlar, Atletico Madrid - Manchester United maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisini araştırıyor. Peki Atletico Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Manchester United maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 19:13 Güncelleme:
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        Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Manchester United’ı konuk edecek. Madrid’de oynanacak karşılaşmada iki takım da Avrupa arenasında önemli bir galibiyet elde etmek için mücadele edecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Atletico Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar...

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        ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Atletico Madrid - Manchester United maçı 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00’de oynanacak.

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        ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Atletico Madrid - Manchester United maçı Türkiye’de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, tabii platformundaki yayın seçeneklerini değerlendirebilecek. Maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda güncel yayın bilgilerini kontrol etmek gerekiyor.

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        ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE

        Atletico Madrid - Manchester United maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, tabii Spor ve tabii platformunun yayın seçeneklerini takip edebilir. Karşılaşmaya erişim, platformun üyelik ve yayın koşullarına bağlı olabilir. Maç öncesinde yayın akışını kontrol ederek mücadeleyi başlama saatinden itibaren takip edebilirsiniz.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Alvarez, David.

        Manchester United: Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Shaw, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha, Rashford.

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