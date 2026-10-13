Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Manchester United’ı konuk edecek. Madrid’de oynanacak karşılaşmada iki takım da Avrupa arenasında önemli bir galibiyet elde etmek için mücadele edecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Atletico Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar...