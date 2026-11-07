AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2026-2027: AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? AUZEF sınav takvimi...

2026-2027 AUZEF güz dönemi vize sınavlarına sayılı günler kalırken öğrencilerin gözleri sınav giriş belgelerine çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde öğrenim gören öğrenciler, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ara sınavlarda hangi merkezlerde sınava katılacaklarını araştırıyor. Sınav salonları ve oturum bilgilerinin yer alacağı belgelerin AKSİS sistemi üzerinden erişime sunulması bekleniyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? AUZEF vize sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2026 AUZEF sınav takvimi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve son duyurular…