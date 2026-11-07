AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2026-2027: AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? AUZEF sınav takvimi...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak vize sınavları yaklaşırken adayların gündeminde sınav merkezleri ve giriş belgeleri yer alıyor. Hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek isteyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesinden gelecek duyuruya odaklandı. Sınav giriş belgelerinin AKSİS üzerinden yayımlanması beklenirken gözler açıklama tarihine çevrildi. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak ve nasıl alınacak? İşte 2026 AUZEF güz dönemi sınav takvimi ve merak edilen ayrıntılar…
2026-2027 AUZEF güz dönemi vize sınavlarına sayılı günler kalırken öğrencilerin gözleri sınav giriş belgelerine çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde öğrenim gören öğrenciler, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ara sınavlarda hangi merkezlerde sınava katılacaklarını araştırıyor. Sınav salonları ve oturum bilgilerinin yer alacağı belgelerin AKSİS sistemi üzerinden erişime sunulması bekleniyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? AUZEF vize sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2026 AUZEF sınav takvimi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve son duyurular…
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AUZEF sınav giriş yerleri, önceki dönemlerde genellikle sınavlardan 3 ila 7 gün önce öğrencilerin erişimine açılıyor. Bu doğrultuda, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek güz dönemi ara sınavlarına ait giriş belgelerinin de sınav haftasında yayımlanması bekleniyor.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AUZEF güz dönemi ara sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini İstanbul Üniversitesinin AKSİS öğrenci sistemi üzerinden alabilecek.
Öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesi bölümünden sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek. Belgeler erişime açıldığında öğrenciler sınav giriş belgelerinin çıktısını da alabilecek.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günlerinde düzenlenecek.
Öğrenciler, iki gün sürecek sınavlarda güz dönemine ait derslerinden sorumlu olacak.