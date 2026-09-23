AUZEF SINAV TARİHLERİ 2026-2027: İstanbul Üniversitesi AUZEF güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte üniversitelerin akademik takvimleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Açık ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler, sınav tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri de 2026-2027 eğitim yılı sınav takvimini merak ediyor. Peki, AUZEF sınavları hangi tarihlerde yapılacak, sınav günleri belli oldu mu? İşte AUZEF sınav takvimi ve detaylar...
2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte AUZEF öğrencileri, yıl içerisinde gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini araştırmaya başladı. Akademik planlamalarını yapmak isteyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin yayımlayacağı sınav takvimine odaklandı. Peki, 2026-2027 AUZEF sınavları hangi günlerde gerçekleştirilecek? Sınav tarihleri açıklandı mı? İşte AUZEF akademik takvimi ve sınav programına ilişkin ayrıntılar...
AUZEF SINAVLARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
AUZEF 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav takvimi açıklandı. Öğrencilerin dönem içerisinde katılacağı vize, final ve bütünleme sınavlarının tarihleri belli oldu.
Güz Dönemi Ara Sınavları (Vize): 07-08 Kasım 2026
Güz Dönemi Bitirme Sınavları (Final): 26-27 Aralık 2026
Güz Dönemi Bütünleme Sınavları (Telafi): 30-31 Ocak 2027
Bahar Dönemi Ara Sınavları (Vize): 24-25 Nisan 2027
Bahar Dönemi Bitirme Sınavları (Final): 12-13 Haziran 2027
Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları (Telafi): 10-11 Temmuz 2027
AUZEF öğrencileri, belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek sınavlara katılım sağlayacak.