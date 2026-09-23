AUZEF SINAV TARİHLERİ 2026-2027: İstanbul Üniversitesi AUZEF güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte AUZEF öğrencileri, yıl içerisinde gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini araştırmaya başladı. Akademik planlamalarını yapmak isteyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin yayımlayacağı sınav takvimine odaklandı. Peki, 2026-2027 AUZEF sınavları hangi günlerde gerçekleştirilecek? Sınav tarihleri açıklandı mı? İşte AUZEF akademik takvimi ve sınav programına ilişkin ayrıntılar...