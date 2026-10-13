AYLIK 4000 TL DESTEK! Önlisans ve lisans VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, şartları neler? 2026-2027 VGM Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencilerine ödenecek yükseköğrenim burs tutarı aylık 4 bin TL olarak belirlendi. VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını www.vgm.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki ön lisans ve lisans burs başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, şartları neler? İşte 2026-2027 VGM Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar…
VGM Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Bu yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine aylık 4 bin TL tutarında burs verilecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde VGM’nin internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. Peki, 2026-2027 VGM Yükseköğrenim burs burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte ön lisans ve lisans VGM burs başvuru takvimi…
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursu başvuru tarihleri belli oldu.
2026-2027 VGM yükseköğrenim burs başvuruları, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
2026-2027 VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VGM Yükseköğrenim burs başvuruları, kurumun web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılında verilecek burs tutarlarını açıkladı. Buna göre yükseköğrenim bursu aylık 4.000 TL olarak ödenecek.
VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Yükseköğrenim bursu, burs almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle veriliyor.
KİMLER VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından;
sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere,
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere,
başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.
Bu nedenle VGM Yükseköğrenim burs sonuçları için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek. Sonuçlara ilişkin duyurular VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.