AYLIK 4000 TL DESTEK! Önlisans ve lisans VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, şartları neler? 2026-2027 VGM Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri

VGM Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Bu yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine aylık 4 bin TL tutarında burs verilecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde VGM’nin internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. Peki, 2026-2027 VGM Yükseköğrenim burs burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte ön lisans ve lisans VGM burs başvuru takvimi…