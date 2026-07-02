Az önce deprem mi oldu? 2 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi

Deprem hareketliliğini yakından takip eden vatandaşlar, "Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğündeydi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sarsıntıları anlık olarak kamuoyuyla buluşturuyor. 2 Temmuz 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve son dakika gelişmeleri haberimizde...