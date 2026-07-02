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        Haberler Bilgi Gündem Az önce deprem mi oldu? 2 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi

        Az önce deprem mi oldu? 2 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi

        "Az önce deprem mi oldu?" sorusu, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü sarsıntı hisseden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kayıt altına alınırken, son depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği de güncellenen listeler üzerinden takip edilebiliyor. İşte 2 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en son meydana gelen sarsıntılara ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 07:43 Güncelleme:
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        Deprem hareketliliğini yakından takip eden vatandaşlar, "Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğündeydi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sarsıntıları anlık olarak kamuoyuyla buluşturuyor. 2 Temmuz 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve son dakika gelişmeleri haberimizde...

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        2 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ: EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        2 Temmuz 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle takip ediliyor. Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, son depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini araştırmaya başladı. İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe tarihli son depremler listesi ve anlık deprem verileri...

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