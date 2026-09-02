Bahçedeki 20 meyve ağacını sökmek istedi, mahalle karşı çıktı

AĞAÇLAR EVE FAZLA YAKLAŞMIŞTI

Küçük bir parselde sıkışmış bahçede çok sayıda böğürtlen çalısı ve yaklaşık 20 meyve ağacı vardı. Ev sahibinin derdi manzara değildi. Ağaçların hepsi sağlıklı değildi. Bir yandan da eve doğru büyüyüp yapıyı sıkıştırmaya başlamışlardı. Yeni bir ev alan biri için bahçeyi baştan kurmak da anlaşılır bir istekti. Ev sahibi bu yüzden çalıları ve ağaçların büyük kısmını söktürmeye karar verdi.

HERKESİN UĞRADIĞI BAHÇE

Komşular tam da bu noktada üzüldü. O ağaçlar yıllardır yalnızca ev sahibinin sayılmıyordu; mahalleli de her meyve mevsiminde oraya uğrayıp payını toplardı. Zamanla bahçe, herkesin ortak kullandığı bir meyve bahçesine dönüşmüştü. Paylaşımın başlığındaki ifade de bunu anlatıyor: "Bahçe mahallenin meyve bahçesine dönüştü."

Birden fazla komşu bu değişikliğe üzüldüğünü dile getirdi. Yıllara yayılmış bir alışkanlığı bozmak, kimse zarar görmese bile kırgınlık yaratıyor. Ev sahibi de komşularının ne hissettiğini anlıyordu. Niyeti kimseyi bahçeden mahrum etmek değildi.