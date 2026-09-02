Bahçedeki 20 meyve ağacını sökmek istedi, mahalle karşı çıktı
Yeni evinin bahçesini düzenlemek isteyen ev sahibi, komşuların yıllardır meyve topladığı ağaçları söktürmeye kalkışınca beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Yeni satın aldığı evin bahçesini elden geçirmeye karar veren ev sahibi, böğürtlen çalılarıyla birlikte oradaki yaklaşık 20 meyve ağacının çoğunu söktürmek istedi. Bahçe de karar da kendisinindi. Ne var ki planı duyulunca komşular karşı çıktı. Çünkü yıllardır o ağaçlardan meyve toplayan mahalleli, bu alışkanlıktan vazgeçmeye hiç yanaşmadı.
AĞAÇLAR EVE FAZLA YAKLAŞMIŞTI
Küçük bir parselde sıkışmış bahçede çok sayıda böğürtlen çalısı ve yaklaşık 20 meyve ağacı vardı. Ev sahibinin derdi manzara değildi. Ağaçların hepsi sağlıklı değildi. Bir yandan da eve doğru büyüyüp yapıyı sıkıştırmaya başlamışlardı. Yeni bir ev alan biri için bahçeyi baştan kurmak da anlaşılır bir istekti. Ev sahibi bu yüzden çalıları ve ağaçların büyük kısmını söktürmeye karar verdi.
HERKESİN UĞRADIĞI BAHÇE
Komşular tam da bu noktada üzüldü. O ağaçlar yıllardır yalnızca ev sahibinin sayılmıyordu; mahalleli de her meyve mevsiminde oraya uğrayıp payını toplardı. Zamanla bahçe, herkesin ortak kullandığı bir meyve bahçesine dönüşmüştü. Paylaşımın başlığındaki ifade de bunu anlatıyor: "Bahçe mahallenin meyve bahçesine dönüştü."
Birden fazla komşu bu değişikliğe üzüldüğünü dile getirdi. Yıllara yayılmış bir alışkanlığı bozmak, kimse zarar görmese bile kırgınlık yaratıyor. Ev sahibi de komşularının ne hissettiğini anlıyordu. Niyeti kimseyi bahçeden mahrum etmek değildi.
EV SAHİBİ HAKSIZ MI?
Kararından emin olamayan ev sahibi meseleyi internette paylaşıp sordu. Bahçe kendisinin olsa da, komşularını bu kadar üzen bir karar onu haksız mı çıkarıyordu?
Gelen yanıtlar ikiye bölündü. Kimileri planlanan değişikliğe açıkça karşı çıktı. Onlara göre mahallenin yıllardır yararlandığı bir şeyi böyle ortadan kaldırmak doğru değildi. Buna karşılık bir kesim, bahçe kime aitse kararın da ona ait olduğunu, komşuların beklentisinin bağlayıcı olamayacağını savundu. Her iki tarafı da haklı bulanlar da oldu. Onlara göre mülk ev sahibinindi ama komşuların üzülmesi de anlaşılırdı.
Ağaçlar henüz kesilmiş değil; şimdilik ortada yalnızca bir plan var ve uygulanıp uygulanmayacağı ev sahibinin son kararına kalmış görünüyor. Komşuların itirazına rağmen bahçenin geleceği bu yüzden hâlâ açık.