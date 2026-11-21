Bakan Gürlek duyurdu, 13. Yargı Paketi için yeni takvim belli oldu! 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ile af var mı?
13. Yargı Paketi'ne ilişkin gelişmeler, ceza infaz düzenlemesi bekleyen hükümlüler, mahkum yakınları ve milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen yargı reformu çalışmaları kapsamında yeni pakette hangi düzenlemelerin yer alacağı merak ediliyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ile af var mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri...
13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği gündemdeki yerini koruyor. Özellikle mahkum yakınları, yeni düzenlemenin cezaevindeki hükümlüleri kapsayıp kapsamayacağını ve infaz sisteminde değişiklik yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor. Özellikle infaz süreleri, denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, cezaevinde bulunan hükümlülere yönelik olası değişiklikler gündemdeki yerini koruyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ile af var mı? İşte düzenlemeye ilişkin merak edilen başlıklar...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
13. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulması için daha önce ekim ayı işaret edilmişti. Ancak ekim ayında beklenen kanun teklifi TBMM'ye sunulmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada paketin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e geleceğini belirtti.
Buna göre teklifin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Ancak Meclis'e sunulacağı gün ve yasalaşma tarihi henüz kesinleşmiş değil.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması bekleniyor. Henüz TBMM'ye sunulmuş resmî bir kanun teklifi bulunmadığından kesinleşmiş madde listesi açıklanmadı.
Bakanlık çalışmaları ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre pakette öne çıkan başlıklar şöyle:
- Sosyal medya düzenlemesi: Sosyal medya platformları ve dijital ortamdaki kullanıcı faaliyetlerine yönelik yeni düzenlemeler.
- Dolandırıcılıkla mücadele: Özellikle bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarına karşı yeni hukuki önlemler.
- Boşanma davaları: Uzun süren boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması.
- İş davaları: İş mahkemelerindeki yargılama süreçlerinin hızlandırılması.
- Kişisel verilerin korunması: Dijital ortamda kişisel bilgilerin hukuka aykırı kullanımına yönelik düzenlemeler.
- Yargılamaların hızlandırılması: Mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve davaların makul sürede sonuçlandırılması.
- Hâkim ve savcıların performansı: Yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmeler.
Bu başlıkların tamamının pakete gireceği kesinleşmiş değil. Nihai düzenlemeler, kanun teklifinin Meclis'e sunulmasıyla belli olacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
13. Yargı Paketi'ni bekleyen hükümlüler ve mahkum yakınlarının en çok merak ettiği konuların başında genel af geliyor. Özellikle cezaevlerinde bulunan vatandaşlar, yeni düzenlemeyle tahliye imkânı doğup doğmayacağını araştırıyor.
Ancak 13. Yargı Paketi kapsamında genel af çıkarılacağına ilişkin resmî bir karar veya TBMM'ye sunulmuş kanun teklifi bulunmuyor.
Dolayısıyla paketin genel af getireceği veya cezaevlerinde toplu tahliyelerin başlayacağı yönündeki iddialar kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilemiyor. Genel af konusunda belirleyici olacak gelişme, Meclis'e sunulacak resmî kanun metni olacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK OLACAK MI?
Hükümlülerin yakından takip ettiği diğer başlıklar infaz indirimi, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik düzenlemeleri olarak öne çıkıyor.
13. Yargı Paketi kapsamında bütün hükümlüleri kapsayan yeni bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik değişikliği yapılacağı henüz açıklanmadı. Adalet Bakanı'nın son açıklamalarında da genel bir infaz indirimi veya toplu tahliye düzenlemesi duyurulmadı.
Olası bir infaz düzenlemesinde suç türü, suç tarihi, ceza miktarı ve hükümlünün infaz durumu gibi kriterler önem taşıyacak. Ancak resmî teklif açıklanmadan hangi hükümlülerin yararlanabileceğine ilişkin kesin değerlendirme yapmak mümkün değil.
SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI, 13. YARGI PAKETİ'NDE OLACAK MI?
13. Yargı Paketi kapsamında merak edilen konulardan biri de süresiz nafaka düzenlemesi. Boşanma davalarının hızlandırılması ve nafaka yükümlülüğünün yeniden değerlendirilmesi konusunda çeşitli beklentiler bulunuyor.
Ancak süresiz nafakanın kaldırılacağı veya nafaka ödemelerine belirli bir süre sınırı getirileceği yönünde kesinleşmiş bir düzenleme açıklanmadı. Konunun 13. Yargı Paketi'ne dahil edilip edilmeyeceği kanun teklifiyle netlik kazanacak.
13. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN NE ZAMAN GEÇECEK?
13. Yargı Paketi'nin yasalaşması için öncelikle TBMM Başkanlığına kanun teklifi olarak sunulması gerekiyor. Ardından teklifin ilgili komisyonda görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.
Genel Kurul'da kabul edilen düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre paketin 2027 yılı bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e sunulması hedefleniyor. Bu nedenle 13. Yargı Paketi'nin kabul edileceği ve yürürlüğe gireceği kesin tarih henüz belli değil. Hükümlüler ve yakınları açısından gözler bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.