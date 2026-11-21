13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK OLACAK MI?

Hükümlülerin yakından takip ettiği diğer başlıklar infaz indirimi, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik düzenlemeleri olarak öne çıkıyor.

13. Yargı Paketi kapsamında bütün hükümlüleri kapsayan yeni bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik değişikliği yapılacağı henüz açıklanmadı. Adalet Bakanı'nın son açıklamalarında da genel bir infaz indirimi veya toplu tahliye düzenlemesi duyurulmadı.

Olası bir infaz düzenlemesinde suç türü, suç tarihi, ceza miktarı ve hükümlünün infaz durumu gibi kriterler önem taşıyacak. Ancak resmî teklif açıklanmadan hangi hükümlülerin yararlanabileceğine ilişkin kesin değerlendirme yapmak mümkün değil.