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        Haberler Bilgi Gündem Bakan Kurum'dan 10 il için turuncu, 26 il için sarı kodlu uyarı! Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı?

        Bakan Kurum'dan 10 il için turuncu, 26 il için sarı kodlu uyarı! Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18 Ekim Pazar günü için 10 ilde turuncu, 26 ilde ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını açıkladı. Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşların tedbirli olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarılar, hafta sonu planı yapanların gündemine girdi. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki hava durumu yakından takip ediliyor. Yağışların günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilirken ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığı bildirildi. Peki, 18 Ekim Pazar İstanbul'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? İşte turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılan iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 21:09 Güncelleme:
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        Türkiye genelinde beklenen yağışlar nedeniyle meteorolojik uyarılar gündemdeki yerini koruyor. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Açıklamaya göre İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Diğer 26 il için de sarı kodlu meteorolojik uyarı verildiği bildirildi. Peki, 18 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak ve hangi illerde yağış bekleniyor? İşte 18 Ekim 2026 MGM ile hava durumu raporu...

        2

        BAKAN KURUM'DAN 36 İL İÇİN METEOROLOJİK UYARI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18 Ekim Pazar günü için toplam 36 ilde meteorolojik uyarı bulunduğunu açıkladı. Kurum, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurularını yakından takip etmesi gerektiğini belirtti. Kuvvetli yağışların etkili olabileceği bölgelerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

        Bakan Kurum açıklamasında, tüm kurumların gerekli tedbirleri aldığını belirterek yağışlar devam ettiği sürece vatandaşların daha dikkatli hareket etmelerini istedi.

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        TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER HANGİLERİ?

        18 Ekim Pazar günü kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

        İstanbul

        Bursa

        Kastamonu

        Kocaeli

        Sakarya

        Sinop

        Zonguldak

        Bartın

        Yalova

        Düzce

        Bu illerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi ve kuvvetli yağışın oluşturabileceği risklere karşı tedbirli olması gerekiyor.

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        26 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

        Bakan Kurum, turuncu kodlu uyarı verilen 10 ilin yanı sıra 26 il için de sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Sarı kod, hava olaylarının potansiyel risk oluşturabileceğine işaret ediyor. Vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması önem taşıyor.

        Sarı kodlu uyarı yapılan illerin tamamına ilişkin güncel liste için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.

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        18 EKİM PAZAR İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

        İstanbul, Bakan Kurum'un kuvvetli yağış nedeniyle turuncu kodlu uyarı verdiğini açıkladığı iller arasında yer aldı. Bu nedenle kentte yaşayan vatandaşların 18 Ekim Pazar günü için yayımlanan hava durumu tahminlerini ve güncel uyarıları takip etmesi gerekiyor. Yağışın hangi saatlerde etkili olacağı ve ilçelere göre değişebilecek koşullar için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul tahminleri esas alınmalı.

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        YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        18 Ekim Pazar günü için yapılan meteorolojik uyarılar, özellikle turuncu kodlu illerde kuvvetli yağış riskine dikkat çekiyor. Vatandaşların zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmaması, seyahat öncesinde hava durumunu kontrol etmesi ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate alması öneriliyor. Hava koşullarına ilişkin yeni açıklamalar geldikçe tahminlerin güncellenebileceği unutulmamalı.

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        #meteoroloji
        #istanbul hava durumu
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