Türkiye genelinde beklenen yağışlar nedeniyle meteorolojik uyarılar gündemdeki yerini koruyor. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Açıklamaya göre İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Diğer 26 il için de sarı kodlu meteorolojik uyarı verildiği bildirildi. Peki, 18 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak ve hangi illerde yağış bekleniyor? İşte 18 Ekim 2026 MGM ile hava durumu raporu...