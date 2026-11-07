Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam açıklaması! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emeklilerin ocak 2027 maaş zammında dört aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 olarak hesaplandı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammı için kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da belirleyici olacak. Seyyanen zam hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek." ifadelerini kullandı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı var mı? İşte 2027 emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
Emekli zammında yapılan son dakika açıklamaları kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları ekim ayında aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Temmuz-ekim dönemindeki dört aylık enflasyon farkı ise yüzde 8,29 olarak kayıtlara geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına yönelik hazırlanan yasal düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirterek artışların yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin planlandığını vurguladı. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye seyyanen zam verilecek mi?
EMEKLİNİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 8,29 OLDU
TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı belli oldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 8,29 olarak hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz aylarında geride kalan altı aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Bu nedenle kesin zam oranı için kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında yapılması beklenen yüzde 10,08 oranındaki zam, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorusunu da gündeme getirdi. Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden aynı oranda artış hesaplandığında maaş 25 bin 925 TL seviyesine yükselecek.
Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle ortaya çıkan rakam, mevcut maaş üzerinden yapılan tahmini hesaplamayı ifade ediyor.
İŞTE ZAM SENARYOLARI
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden farklı zam oranlarına göre örnek hesaplamalar yapılabiliyor. Aşağıdaki tablo, olası artışların maaşa nasıl yansıyabileceğini gösteriyor.
Zam senaryosu Zam tutarı Yeni aylık
Yüzde 9 zam 2.119,68 TL 25.671,68 TL
Yüzde 10 zam 2.355,20 TL 25.907,20 TL
Yüzde 11 zam 2.590,72 TL 26.142,72 TL
Yüzde 12 zam 2.826,24 TL 26.378,24 TL
EMEKLİYE REFAH PAYI VE EK ZAM VERİLECEK Mİ?
Emekli maaşlarına enflasyon artışının dışında refah payı eklenmesi ve düşük aylık alanlara tamamlayıcı ödeme yapılması seçenekleri gündemde bulunuyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesi veya yeni bir taban aylık belirlenmesi de değerlendirilen ihtimaller arasında yer alıyor.
Ancak refah payı, seyyanen zam ve ek ödeme konusunda kesinleşmiş bir oran ya da tutar bulunmuyor. Bu seçeneklerden herhangi birinin hayata geçirilmesi durumunda düzenlemenin kapsamı ve ödeme koşulları yapılacak resmî açıklamalarla netleşecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir." dedi.
EMEKLİ MAAŞLARINA ENFLASYON ÜSTÜ DESTEK
Emekli maaşlarına yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirtti.
Yılmaz, "Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Enflasyon üzerinde bir destek için çalışmalar yapılıyor. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek" dedi.
Düzenlemenin takvimine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, "Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir diye düşünüyorum. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.