EMEKLİNİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 8,29 OLDU

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı belli oldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 8,29 olarak hesaplandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz aylarında geride kalan altı aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Bu nedenle kesin zam oranı için kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor.