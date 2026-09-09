BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU! TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak? 15 bin kiralık konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
TOKİ ve ilgili kurumların iş birliğiyle İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuru sürecine yönelik araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte projeye ilişkin başvuru takvimi netleşirken, uygun koşullarla konut kiralamak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvuru işlemleri nasıl yapılacak ve projeden yararlanmak için hangi şartlar aranacak? İşte 2026 TOKİ kiralık sosyal konut projesine dair merak edilen tüm bilgiler…
TOKİ’nin İstanbul’da gerçekleştireceği 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuru sürecine ilişkin detaylar vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Uygun şartlarla konut sahibi olmak isteyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından projenin başvuru takvimini ve kiralama koşullarını araştırmaya başladı. İstanbul’daki konut ihtiyacına yönelik hayata geçirilecek projede başvuruların nasıl yapılacağı, kimlerin yararlanabileceği ve hangi kriterlerin aranacağı merak ediliyor. İşte 2026 TOKİ 15 bin kiralık sosyal konut projesiyle ilgili başvuru tarihleri ve tüm merak edilen ayrıntılar…
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesi için beklenen başvuru tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla başvuru sürecine ilişkin takvimi duyurdu.
Buna göre TOKİ’nin İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
İstanbul’daki 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuru sürecinin nasıl işleyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ’nin önceki sosyal konut projelerinde başvurular; e-Devlet sistemi, yetkili bankalar veya kurum tarafından belirlenen resmi başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirildi. Ancak yeni proje kapsamında başvuruların hangi yöntemle alınacağı henüz TOKİ tarafından kesin olarak açıklanmadı.
Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, vatandaşların sahte başvuru bağlantıları ve doğruluğu olmayan formlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Başvuru ekranı, gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar TOKİ ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla netlik kazanacak.
TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kiralık sosyal konut projesinin kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Bakan Kurum'un açıklamasında da özellikle şartların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
Bununla birlikte daha önce yapılan açıklamalarda projenin özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik olacağı ve kentsel dönüşüm sürecinde konut ihtiyacı bulunan vatandaşların da öncelikli gruplar arasında değerlendirilebileceği ifade edilmişti. TOKİ Başkanı Levent Sungur da kiralık konut uygulamasının dar gelirli grupları hedeflediğini ve ikamet şartı içeren bir kampanya çerçevesinde uygulanacağını açıklamıştı.
Ancak gelir sınırı, yaş şartı, İstanbul'da ikamet süresi, üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması ve hane halkı kriterleri gibi ayrıntılar için henüz yeni projenin resmi başvuru ilanının beklenmesi gerekiyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRASI NE KADAR OLACAK?
TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde kira bedellerinin piyasa fiyatlarının altında tutulması planlanıyor. Daha önce Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, örnek olarak bölgede 30 bin lira kira bedeli bulunması halinde konutların bunun yarısı veya daha altında bir bedelle kiralanabileceği belirtilmişti.
Bu açıklamaya göre kira bedellerinin sabit tek bir rakam üzerinden belirlenmesi yerine, konutun bulunduğu bölgedeki rayiç kira seviyesine göre hesaplanması gündemde. Bu nedenle “TOKİ kiralık konut kirası 10 bin TL olacak” gibi kesin rakamlar üzerinden yapılan paylaşımlara şu aşamada temkinli yaklaşmak gerekiyor.
Resmi kira bedelleri ve hesaplama yöntemi, projenin nihai şartlarının açıklanmasıyla netleşecek.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUTLARI NEREDE OLACAK?
İstanbul’da uygulanacak olan 15 bin kiralık sosyal konut projesinin, kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakasında hayata geçirilmesi planlanıyor. TOKİ tarafından yürütülecek proje kapsamında yalnızca İstanbul’daki konut ihtiyacına yönelik çalışma yapılacak ve toplam 15 bin konut vatandaşların kullanımına sunulacak.
Özellikle kira fiyatlarının yüksek seviyelere ulaştığı İstanbul’da hayata geçirilecek proje ile dar gelirli vatandaşların daha erişilebilir koşullarda konut kiralayabilmesi ve barınma imkanlarının artırılması hedefleniyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YIL KİRALANACAK?
Projeye ilişkin daha önce paylaşılan bilgilerde kiralık konutların ilk etapta 3 yıllık süreyle vatandaşlara kiralanmasının planlandığı belirtilmişti. TOKİ tarafından yürütülecek modelde konutların yönetim, bakım ve işletme süreçlerinin de kamu tarafından yürütülmesi öngörülüyor.
Ancak kira sözleşmesinin yenilenmesi, hak sahipliğinin devam şartları ve 3 yıllık sürenin sonunda uygulanacak sistem gibi ayrıntılar için resmi başvuru ve kiralama şartlarının açıklanması bekleniyor.