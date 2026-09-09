BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU! TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak? 15 bin kiralık konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İstanbul’daki 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuru sürecinin nasıl işleyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ’nin önceki sosyal konut projelerinde başvurular; e-Devlet sistemi, yetkili bankalar veya kurum tarafından belirlenen resmi başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirildi. Ancak yeni proje kapsamında başvuruların hangi yöntemle alınacağı henüz TOKİ tarafından kesin olarak açıklanmadı.

Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, vatandaşların sahte başvuru bağlantıları ve doğruluğu olmayan formlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Başvuru ekranı, gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar TOKİ ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla netlik kazanacak.