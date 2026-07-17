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        Haberler Bilgi Gündem Bekçi alımı 2026 Temmuz ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu ve şartları ne?

        Bekçi alımı 2026 Temmuz ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu ve şartları ne?

        Bekçi alımı için araştırmalar sürerken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek resmi duyuru binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. "Bekçi alımı 2026 ne zaman?", "Başvuru tarihleri belli oldu mu?", "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları neler?" ve "Zamlı bekçi maaşı ne kadar oldu?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen binlerce kişinin gözü 2026 bekçi alımı başvurularına çevrildi. EGM ve Polis Akademisi tarafından yayımlanacak yeni ilan öncesinde "Bekçi alımı başvuruları başladı mı?", "2026 bekçilik başvuru şartları değişti mi?", "Yaş sınırı kaç oldu?" ve "Bekçi maaşları zam sonrası ne kadar?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmamış olsa da, adaylar ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci, kontenjanlar ve güncel şartlara ilişkin tüm detayları öğrenmek için kurumların duyurularını yakından izliyor. İşte bilgiler...

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        BEKÇİ ALIMI 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

        Henüz İçişleri Bakanlığı veya Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2026 yılı dönemsel bekçi alımı kontenjanı ve takvimi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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        BEKÇİLİK ALIMI 2026 ŞARTLARI NELERDİR?

        İçişleri Bakanlığının çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Yayınlanan yeni düzenle gereğince; erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

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        Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek. Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

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        ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        2026 yılının Ocak ayında 9/1 kademesinde görev yapan bekçilerin maaşı 66 bin 558 TL seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birlikte bu tutar güncellenerek 75.556,64 TL’ye yükseldi. Böylece yılın ikinci yarısında bekçi maaşlarında dikkat çeken bir artış gerçekleşmiş oldu.

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