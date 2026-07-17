Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen binlerce kişinin gözü 2026 bekçi alımı başvurularına çevrildi. EGM ve Polis Akademisi tarafından yayımlanacak yeni ilan öncesinde "Bekçi alımı başvuruları başladı mı?", "2026 bekçilik başvuru şartları değişti mi?", "Yaş sınırı kaç oldu?" ve "Bekçi maaşları zam sonrası ne kadar?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmamış olsa da, adaylar ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci, kontenjanlar ve güncel şartlara ilişkin tüm detayları öğrenmek için kurumların duyurularını yakından izliyor. İşte bilgiler...