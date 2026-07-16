BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI? 2026 bekçi alımı şartları neler? Bu yıl bekçi alımı olacak mı?
Emniyet teşkilatında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan bekçi alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başvuru sürecine dair detaylar, şartlar ve olası ilan takvimi konusunda beklentiler artarken, gözler yetkili kurumlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, 2026 bekçi alımı şartları neler? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.
Emniyet teşkilatında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan bekçi alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başvuru sürecine dair detaylar, şartlar ve olası ilan takvimi konusunda beklentiler artarken, gözler yetkili kurumlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, 2026 bekçi alımı şartları neler? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.
BU SENE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?
2026 yılı için yeni bir bekçi alımına dair resmi bir ilan henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip edilirken, duyuru gelmesi halinde tüm detaylar güncellenerek haberimize eklenecektir. Adayların, süreci kaçırmamak adına resmi kanalları düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.
2026 BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
İçişleri Bakanlığı tarafından çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeye göre, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı zorunlu hale getirildi. Bununla birlikte, başvuru yapılacak il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olma kriteri de getirildi.
Adaylarda aranan adli sicil ve güvenlik şartları ise önemini koruyor. Özellikle ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve silahlı görev yapmasına engel bir durumun olmaması gibi kriterler geçerliliğini sürdürüyor.
Öte yandan, başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adayların bekçilik başvurusu yapamayacağı da düzenlemede yer alan dikkat çekici şartlar arasında bulunuyor.